Compania din afara UE care a participat fără să știe la licitații de 3,3 miliarde de euro în România a sesizat Parchetul European

Imagine cu caracter ilustrativ.
Ce spune compania  Valoarea totală a acestor proiecte depășește 3,3 miliarde de euro Ce spune Emil Boc 

O companie din Bosnia și Herțegovina acuză furtul identității, după ce aceasta ar fi câștigat, prin asociere cu o firmă românească, un contract de aproape un miliard de euro care vizează construcția proiectului strategic al Centurii Metropolitane Cluj, fără să participe la licitație sau să mandateze un reprezentant legal al acestora. Suma totală a licitațiilor în care ar fi participat în România se ridică la 3,3 miliarde de euro.  Compania străină anunță că a sesizat Parchetul European, conform comunicatului remis. 

Ce spune compania 

Conducerea companiei „Integral Inženjering" a.d. informează publicul și partenerii internaționali că, în scopul protejării integrității și reputației sale, a depus oficial o plângere înregistrată la Parchetul European (EPPO) din Luxemburg la data de 18 februarie 2026, referitoare la activitate criminală organizată și furtul identității companiei în alte patru proceduri de licitație pe teritoriul României, a căror valoare totală depășește 2,5 miliarde de euro.

În urma descoperirii documentelor falsificate legate de proiectul Centurii Metropolitane din Cluj, „Integral Inženjering" a aflat din comunicatul Primăriei Cluj din 05.02.2026 că numele
companiei noastre apare în alte patru licitații pentru proiecte mari de infrastructură în România.

Întrucât compania noastră, și nici vreunul dintre reprezentanții noștri autorizați, nu a participat vreodată la nicio licitație în această țară și nici nu am acordat nimănui autorizația de a ne
reprezenta sau de a acționa în numele nostru, am decis să informăm oficial organele de anchetă competente din România și din Bosnia și Herțegovina, precum și investitorii acestor
proiecte.

„Integral Inženjering" a.d. Laktaši, în calitate de victimă a unei fraude transfrontaliere sistematice, a solicitat oficial în data de 09.02.2026 autorităților române competente, precum și organelor de anchetă și urmărire penală din Republica Srpska și Bosnia și Herțegovina, extinderea anchetei în curs și asupra acestor patru proceduri suplimentare de licitație în care am descoperit utilizarea abuzivă a identității companiei noastre.

Prin prezenta, Conducerea „Integral Inženjering" a.d. Laktaši dorește să exprime public profunda sa recunoștință față de instituțiile competente din România pentru profesionalismul
și promptitudinea reacției lor.

Mulțumim de asemenea autorităților contractante care au recunoscut importanța și gravitatea problemei și ne-au oferit acces la documentele de licitație suspecte depuse în numele companiei noastre, fără de care descoperirea noilor falsuri ar fi fost îngreunată și întârziată.

Reamintim că „Integral Inženjering" a fost menționat anterior ca parte a consorțiului câștigător pentru construcția tronsonului Centurii Metropolitane în jurul Cluj-Napocei, în valoare de aproximativ 1,4 miliarde de euro.

Numele companiei noastre apare pe portalul român de achiziții publice (SEAP) în alte patru proceduri active.

Lista licitațiilor contestate în care a fost utilizat abuziv identitatea Integral în România:

1. Bacău – Piatra Neamț (Drum expres): 1,6 miliarde €

2. Centură Metropolitană Cluj (Tronson 2): 1,4 miliarde €

3. Centură ocolitoare Mediaș: 166,3 milioane €

4. Drum de acces Târgoviște: 142 milioane €

5. Construcție drum în comuna Cluj: 76,7 milioane €

Valoarea totală a acestor proiecte depășește 3,3 miliarde de euro

Considerăm că aceste acte criminale nu reprezintă doar un atac asupra companiei noastre, ci amenință direct bugetul și infrastructura strategică a României. Prin utilizarea de documente
falsificate, făptuitorii au pus în pericol realizarea unor coridoare naționale esențiale și au încercat să compromită încrederea în sistemul român de achiziții publice.

În acest scop, persoane necunoscute nouă, folosind identitatea noastră fără niciun consimțământ, au înregistrat „Integral Inženjering" a.d. în sistemul SEAP pe baza unor documente falsificate.

Subliniem că înregistrarea companiei noastre în sistemul SEAP a fost efectuată prin intermediul unor autorizații digitale sau fizice falsificate, și așteptăm ca specialiștii IT ai sistemului de achiziții publice din România să identifice adresele IP și conturile de utilizator de pe care au fost introduse aceste date.

Orice tentative de presiune asupra conducerii companiei cu scopul retragerii plângerilor depuse la organele de anchetă sunt inutile, deoarece materialele probatorii se află deja în posesia organelor internaționale de urmărire penală și procesele sunt ireversibil demarate.

„Integral Inženjering" a.d. Laktaši va continua, în scopul propriei protecții, să ofere deplina cooperare organelor de anchetă din Bosnia și Herțegovina și România, precum și instituțiilor
competente ale UE.

„Integral Inženjering" rămâne hotărât în lupta pentru protejarea reputației dobândite de-a lungul deceniilor de activitate pe cele mai complexe proiecte și, prin aceasta, avertizează public toate autoritățile contractante din România că toate ofertele depuse în numele nostru în ultimele 12 luni sunt nule și constituie rezultatul unei infracțiuni.

Echipa noastră juridică întreprinde și va întreprinde toate măsurile legale necesare pentru ca acest caz de furt al identității corporative a „Integral Inženjering" a.d. să fie soluționat în mod legal și echitabil, și continuă deplina cooperare cu MUP-ul Republicii Srpska, SIPA și DNA România, cu scopul demantelării complete a acestei rețele criminale, se arată în comunicatul transmis. 

Ce spune Emil Boc 

Primăria Cluj Napoca a intervenit, notificând liderul asocierii companiei din România cu privire la necesitatea clarificării situației juridice într-un termen de 10 zile lucrătoare, până la 24 februarie 2026. Potrivit oficialilor, suspendarea contractului nu înseamnă încetarea definitivă a lucrărilor, iar finanțarea europeană rămâne neafectată.

Primarul Emil Boc, într-o postare video pe Facebook, a explicat: „Am solicitat celor doi asociaţi la proiectul Centurii Metropolitane a Clujului, să rezolve disputa contractuală pe care o au în maxim zece zile lucrătoare. În cazul în care nu vor face acest lucru, voi solicita departamentelor de specialitate să analizeze rezilierea unilaterală a contractului. Proiectul centurii metropolitane este de o importanță majoră pentru Cluj și nu putem aștepta ca două firme, aș spune cel puțin iresponsabile, să-i întârzie pe clujeni”.

