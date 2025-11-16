Vestea că liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord în ceea ce privește tăierile de posturi din administrația publică locală naște îngrijorări în rândul bugetarilor. Potrivit surselor Digi24.ro, măsura ar duce la desființarea a 10% din posturile ocupate de primării. Edilii ar urma să aibă și o alternativă: să păstreze toți angajații, dar să le diminueze salariile. Angajații de la stat nu privesc cu ochi buni soluția de compromis vehiculată.

Cei mai mulți angajați din primării spun că nu sunt de acord cu niciuna dintre variantele propuse de Coaliție, dar decât să fie concediați oamenii, preferă o diminuare a salariilor.

„Micșorarea salariilor decât să dai niște oameni pe drumuri. Este foarte dificil. Sunt angajați de o anumită vârstă. Nu mai ești la 25 de ani, să îți permiți să depui peste tot hârtii să te angajeze”, spune o femeie.

„Aș alege diminuarea de 10% a salariilor, ținând cont că volumul de muncă tot același o să fie, deci o să fie nevoie de personal”, completează altcineva.

„Noi nu suntem de acord cu niciuna dintre măsurile pe care le propun domnii guvernanți”, spune ferm un alt angajat la stat.

Potrivit surselor Digi24, edilii și președinții consiliilor județene ar avea două variante: reducerea de posturi sau tăierea cheltuielilor salariale.

„Ar însemna că nu mai avem cu cine să putem să realizăm sarcinile pe care le are administrația publică locală Cumpăna, având în vedere numărul de locuitori. Dar aș întreba eu onor guvernanții: 'Cum hotărăști tu, în acest moment, păstrează-l pe Ionescu și dă-l afară pe Popescu?'”, se întreabă retoric Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, județul Constanța.

Primarii speră ca proiectul de lege privind tăierile de posturi din administrația locală să prevadă noțiuni clare prin care să se facă aceste ajustări, dar mai spun că îi vor consulta și pe angajați.

„Dacă voi ajunge în situația în care să dau pe cineva afară sau să aplic o scădere la bugetul de salarii, părerea mea e că, la momentul respectiv, voi cere un punct de vedere colegilor mei: care din cele doua soluții le vom aplica, pentru că trebuie să ținem cont de părerile lor”, susține primarul orașului Techirghiol, Iulian Soceanu.

„Îmi este teamă că o să afecteze, cumva, funcționalitatea primăriei și a serviciilor care le prestăm către populație. Reducerea cheltuielilor de personal, acolo o să luăm o hotărâre și cu sindicatul, să vedem care este soluția cea mai bună”, declară Gheorghe Stelian, primarul comunei Topraisar, județul Constanța.

Potrivit surselor Digi24, liderii celor 4 partide din Coaliție ar fi convenit să desființeze 30% din posturile totale din teritoriu, dar nu mai mult de 20% din posturile ocupate efectiv.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia