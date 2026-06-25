Concluziile lui Nicușor Dan, după ce a participat la Summitul Flancului Estic. Următoarea ediție va fi organizată în România

Nicușor Dan a prezentat, într-un discurs susținut alături de alți lideri ai statelor de pe Flancul Estic, concluziile Summitului din Gdansk, Polonia. Potrivit președintelui, a fost „o întâlnire extrem de importantă” în urma căreia a fost transmis umesajul că Rusia este o amenințare colectivă pentru statele din această regiune. România va găzdui următoarea ediție a acestui Summit, potrivit unui anunț făcut de Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a participat, joi, la Summitul Flancului Estic, organizat în Gdansk, Polonia.

„O întâlnire extrem de importantă a țărilor de pe Flancul Estic. Transmitem împreună un mesaj de unitate, transmitem că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre, transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și continuare a sprijinului față de războiul pe care îl duce apărând în același timp Europa”, a declarat Nicușor Dan, în timpul discursului susținut alături de liderii celorlalte state prezenți în Gdansk, Polonia.

Președintele a subliniat că toți liderii statelor de pe Flancul Estic au „aceeași opinie în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și NATO”.

„Trebuie să fie complementare pe chestiunea apărării Europei și fiecare dintre noi am înțeles necesitatea creșterii cheltuielilor care să transforme în echipamente militare. E important ca această unitate să fie de la Nord la Sudul Flancului Estic, e important pentru zona Mării Negre, pentru România”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a prezentat principalele teme de discuție purtate în timpul Summitului: hubul de securitate de la Maera Neagră și programele de înzestrare militară la care România ia parte.

„Ne interesează de asemenea programele viitoare din viitorul cadru financiar multianual și am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe și pentru ca să existe un echilibru între necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică pe obiectivele strategice pe care le avem”, a mai subliniat președintele.

La finalul discursurilor, Nicușor Dan a anunțat că următoarea ediție a Summitului Flancului Estic, de anul viitor, va fi organizată în România.

Summitul, care în acest an a avut loc în Gdansk, este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la acesta au participat președinții României și Lituaniei, precum și prim-miniștrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Primul astfel de eveniment a avut loc în Finlanda la 16 decembrie 2025.

Reuniunea s-a concentrat pe coordonarea între Statele Membre UE din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării Planului Readiness 2030 și a tuturor celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare.

Editor : M.G.