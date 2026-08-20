Concurs pentru 20 de posturi de director general în teritoriu organizat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă, joi seară, că organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director general pentru 20 de case de asigurări de sănătate.

Astfel, se organizează concurs pentru Brăila, Caraş Severin, Călăraşi, Covasna, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiş, Vaslui, dar şi pentru director al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (CAS AOPSNAJ).

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe data de 3 septembrie 2026, orele 17.00. Rezultatele selecţiei dosarelor, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, vor fi anunţate în data de 8 septembrie. După soluţionarea eventualelor contestaţii (până pe 10 septembrie), vor avea loc proba scrisă a concursului (22 septembrie, orele 10.00) şi interviul cu candidaţii (28 septembrie).

„Aceasta este a doua etapă de ocupare prin concurs a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate. În prima etapă, care a avut loc în luna iunie, s-au ocupat posturile de conducere menţionate de la celelalte 23 de case de asigurări de sănătate”, precizează instituţia citată.

„Dorim ca toţi directorii generali, în calitatea lor de manageri locali ai sistemului de asigurări sociale de sănătate, să aibă competenţa testată în mod obiectiv şi transparent, prin concursul de ocupare a posturilor, în acord cu obiectivul larg de creştere a competenţei profesioniştilor din sistem şi răspunzând nevoii tot mai acute de calitate în acest domeniu”, a declarat preşedintele CNAS, conf. univ. dr. Horaţiu-Remus Moldovan.

Editor : B.E.