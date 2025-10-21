Conducerea Salrom a fost demisă, a anunțat ministrul Economiei: „Bătaia de joc s-a încheiat”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat marți seară că a fost demisă conducerea Salrom. „Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care a făcut achiziţii inutile şi costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale, a fost schimbată”, a transmis ministrul într-un mesaj pe Facebook.

„A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea Salrom a fost demisă. S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa celor care cred că resursele statului român sunt moştenire personală! Oricâte şmecherii ar încerca cei care s-au obişnuit să creadă că statul e al lor, că pot face ce vor în companiile publice, că pot stoarce bani din ele fără să dea socoteală - nu le mai merge!”, se arată în mesajul transmis de Radu Miruţă pe Facebook.

„La Salrom, bătaia de joc s-a încheiat. Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care a făcut achiziţii inutile şi costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale - a fost schimbată! Am reuşit, împreună cu acţionarul minoritar, să luăm această decizie prin vot. Ştiu că o să mă întrebaţi: de ce abia acum? Pentru că a fost nevoie de analize, negocieri, de documente solide. Pentru că, spre deosebire de alţii, eu nu mă joc cu vorbele, mă asigur că lucrurile chiar se întâmplă”, a precizat ministrul Economiei.

Ministrul a adăugat că „în locul pilelor şi combinaţiilor, vin profesionişti”, selectaţi pentru mandate temporare dintre CV-urile celor care au răspuns apelului de a aplica pe website-ul ministerului pentru a se implica în companiile de stat sau specialişti respectaţi in domeniile lor: un director executiv cu experienţă în explorare geologică, din comunitatea locală; un auditor financiar, absolvent ASE, expert în controlul cheltuielilor şi management eficient; un antreprenor din comunitatea Romanian Business Leaders.

„Două rapoarte - ale Corpului de Control al premierului şi al Ministerului Economiei - arată clar: resursele publice au fost batjocorite. Asta se termină acum. Mergem mai departe: în instanţă, pentru recuperarea prejudiciilor şi pentru pedepsirea celor vinovaţi. Fosta conducere a Salrom deja trimite avocaţi, ameninţă cu procese. De ce? Pentru că li s-a spus clar: când reprezinţi statul, nu ai doar beneficii, ai şi responsabilităţi. Nu mă intimidează. Adevărul iese întotdeauna la suprafaţă - şi în acest caz, adevărul doare: au greşit şi vor răspunde”, a adăugat ministrul.

Ministrul Economiei a precizat că pentru locuitorii din Praid afectaţi de inundaţii, au fost puse la punct două scheme de ajutor: una pentru afacerile închise temporar: 82 de cereri depuse, 73 admise, 4,3 milioane lei aprobaţi și a doua – pentru despăgubiri şi costuri de reparaţii – este în desfăşurare şi se doreşte extinderea ariei de aplicare.

Editor : A.P.