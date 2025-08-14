În comuna Vânători din județul Galați, o intersecție a devenit un adevărat test de răbdare pentru șoferi. Trei indicatoare STOP, montate pe toate direcțiile, îi obligă pe toți participanții la trafic să oprească, fără să fie clar cine are prioritate. Polițiștii au amendat primăria cu peste 10.000 de lei pentru lipsa avizelor.

Primarul comunei, Costel Manolachi, recunoaște că nu toate indicatoarele au avizul Poliției Rutiere.

„Am considerat că un stop în plus nu e..., chiar dacă e un deranj pentru conducătorii auto, dar am considerat că la momentul acela ei se vor opri și atunci la mica înțelegere trec mașinile fără a prezenta niciun pericol. Primele două sunt avizate, adică avizele au fost obținute în cadrul lucrărilor de asfaltare, cel de-al treilea nu are aviz. Toate acestea le-am făcut pentru prevenirea accidentelor”, a spus edilul.

Acesta susține că în zonă au avut loc mai multe accidente și că a vrut să protejeze copiii care circulă pe biciclete.

„Conform legislației în vigoare, amplasarea și întreținerea indicatoarelor rutiere revin administratorului drumului respectiv, cu avizul Poliției Rutiere”, a declarat Felicia Tudoran, purtător de cuvânt al IPJ Galați.

După verificări, polițiștii au amendat primăria cu peste 10.000 de lei. Autoritățile locale au anunțat că au depus documentația pentru montarea unor opritoare de viteză, care să înlocuiască indicatoarele STOP, astfel încât traficul să se desfășoare în siguranță.

Editor : Ș.A.