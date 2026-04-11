Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, a declarat sâmbătă, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, că Fondul de rezervă al Guvernului trebuia cheltuit exclusiv pentru crize, dar „a fost tocat pe nimic”. Aveam nevoie de acești bani pentru a atenua efectele războiului din Orientul Mijlociu și „ne-am trezit fără nicio resursă bugetară”, a atras atenția expertul în economie.

Potrivit acestuia, România a intrat „într-o situație practic fără ieșire, ca urmare a unor politici imprudente”.

„Începând din 2017, am avut politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia, după pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt, el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză”, spune Rădulescu.

„Tot Fondul de rezervă al Guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în Fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară. În momentul în care ai un deficit atât de mare bugetar care se corelează cu un deficit aproape la fel de mare de cont curent, asta înseamnă că țara trăiește cu mult deasupra mijloacelor sale. Creșterile de salarii, de pensii, de investiții, toate cele care au fost până în 2025, în prima jumătate a lui 2025, s-au bazat pe o îndatorare fără limită. Această îndatorare fără limită are o limită.

Vine ziua în care nu mai primești bani. Noi anul acesta vom plăti 3% din PIB numai dobânzi. Știți ce înseamnă asta? Mai mult decât toate cheltuielile pentru învățământ. Și această sumă nu va scădea, va crește, pentru că în clipa în care ai un deficit pe care speri să poți să-l aduci la 6,2% din PIB, care înseamnă mai mult decât dublu nivelului prevăzut de Tratatul de la Maastricht, atunci datoria va continua să crească”, a continuat expertul BNR.

Rădulescu a mai explicat că „înainte de a începe nebunia din Golf, reușisem să atingem un prag al dobânzilor la datoria publică care a coborât sub 6%”. „Am ajuns la 5,99 în câteva zile”, a spus el.

„Să știți că toate cifrele acestea... oamenii cred că au dificultăți să le înțeleagă. Și pe bună dreptate. Este ca și cum ne-am apucat să spunem oamenilor de ce trebuie să avem colesterolul o valoare x sau y și cât avem acidul uric, să zicem. N-au oamenii cum să înțeleagă toate detaliile acestea. Dar să știți că importanța pe care o au este extraordinar de mare. Nu putem să ne refacem economia fără să trecem prin reducerea deficitului bugetar. Acest deficit bugetar reprezintă o extrem de gravă problemă la adresa viitorului României”, adaugă consilierul guvernatorului BNR.

„O povară în plus”

Eugen Rădulescu avertizează că în următorii ani vor fi mai puțin plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de pensii și propune o reorganizare administrativ-teritorială.

„Să nu uităm că noi mai avem o piatră de moară în viitorii câțiva ani. Vor ieși la pensie decrețeii și vorbim despre generații cu mult mai mari decât cele dinainte, de oameni care ies din perioada activă a vieții. Și atunci vom avea o povară în plus, pentru că vor fi mai puțin plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de pensii. Și cum rezolvăm? Va fi foarte greu, va fi foarte greu.

După părerea mea, nu ar exista decât o singură soluție rezonabilă. Am citit, nu mai departe decât astăzi, că vecinii noștri, Moldova, se pregătesc de o semnificativă reorganizare administrativ-teritorială cu obiectivul de a reduce puternic costurile în sectorul public. Trebuie să facem același lucru dacă vrem să supraviețuim într-un mod decent”, a declarat el.

Rădulescu a fost întrebat și despre tensiunile din Coaliție, iar acesta a atras atenția că o criză politică poate declanșa alta economică de mari proporții.

„Dacă ajungem la o criză politică, nu văd scenariul în care scăpăm de o criză economică dramatică. O criză politică poate să ne azvârle foarte repede într-o criză economică de mari proporții”, a afirmat expertul.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care Sorin Grindeanu a amenințat că PSD ia în calcul și scenariul preluării funcției de premier, înainte de termenul stabilit în protocolul semnat de Coaliție, adică aprilie 2027.

„E una dintre variante”, a răspuns Grindeanu, întrebat dacă PSD și-ar asuma guvernarea cu premier. El a lăsat de înțeles și că, dacă situația o impune, protocolul ar putea fi modificat.

Cu toate acestea, președintele Nicușor Dan susține că, dincolo de scandalul public, partidele de guvernare au colaborat foarte bine până acum.

„Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide pro-occidentale şi minorităţile naţionale să colucreze, pentru ca România să-şi ducă la sfârşit obiectivele pe care şi le-a asumat. Aceste partide, dincolo de totul ce a făcut România, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OCDE, unde suntem la jalonul 24 din 25, au colaborat destul de bine pe PNRR, mai au cinci luni pentru a absorbi banii ăştia. Deci, cred că, dincolo de declaraţii politice, joc politic, configuraţii politice, e important că există responsabilitate pentru obiective mari pe care România şi le-a stabilit”, declara șeful statului.

