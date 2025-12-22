Consiliul Concurenței a anunțat luni, 22 decembrie, că a declanșat un studiu amplu pentru înțelege ce obstacole îi împiedică pe fermierii români să ajungă cu carnea de porc în magazine.

Controlul a pornit pe fondul creșterii importurilor de carne de porc și al reducerii exporturilor, susține președintele Consiliului Concurenței.

„Analizăm întregul lanț – de la fermă, la abator, procesare și până la retail – pentru a stabili ce măsuri pot stimula diversitatea produselor la raft și, implicit, prețuri mai accesibile pentru consumatori”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Autoritatea a cerut informații de la companiile din domeniu, instituțiile publice și a deschis un apel public pentru toți producătorii de carne și produse din carne de porc. Dacă se vor găsi blocaje sau infracțiuni, ele vor fi sancționate.

„Autoritatea invită producătorii de carne de porc și produse din carne de porc (în special mici producători/fermieri) și procesatorii, precum și orice altă parte interesată să transmită date, informații și/sau documente, pe care le consideră relevante, la adresa sectoriala.cp@consiliulconcurentei.ro”, se mai arată în comunicatul transmis de Consiliul Concurenței.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, un român a consumat pe lună în medie peste un kilogram și jumătate de carne de porc, iar prețurile au crescut cu 4,44% de la Crăciunul trecut.

Editor : M.G.