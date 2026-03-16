Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Pavăl Holding intenționează să preia Carrefour România

Consiliul Concurenței a anunțat luni că analizează tranzacția prin care Pavăl Holding SRL, companie controlată de frații Pavăl, intenționează să preia grupul Carrefour în România. Evaluarea vizează impactul operațiunii asupra pieței achizițiilor de bunuri de consum curent, în special alimentare, la nivel național, potrivit unui comunicat de presă.

Pe această piață, marile lanțuri de retail acționează în calitate de cumpărători în relația cu producătorii și distribuitorii.

Analiza vizează și piața comercializării cu amănuntul de bunuri de consum curent, în principal produse alimentare, unde retailerii furnizează produse direct consumatorilor finali.

În ceea ce privește delimitarea pieței geografice, Consiliul Concurenței utilizează criteriul proximității față de magazine. Astfel, pentru hipermarketuri și supermarketuri este analizată o zonă de până la 10 minute de deplasare cu mașina, iar pentru magazinele de proximitate sunt luate în calcul zone aflate la cel mult 10 minute de mers pe jos sau cu mașina.

Conform Legii concurenței nr. 21/1996, tranzacția trebuie autorizată de Consiliul Concurenței. Instituția va evalua operațiunea pentru a stabili dacă aceasta este compatibilă cu menținerea unui mediu concurențial normal, urmând să emită o decizie în termenele prevăzute de lege.

Carrefour operează în România o rețea de retail multi-format formată din 478 de magazine: 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount, sub brandul Supeco.

Pavăl Holding este prezent pe piața locală prin mai multe companii, cea mai cunoscută fiind rețeaua de magazine Dedeman. Grupul desfășoară activități și în alte domenii, inclusiv în comercializarea de produse farmaceutice și parafarmaceutice, produse de larg consum alimentare și nealimentare, producția de materiale pentru construcții, întreținerea și repararea autovehiculelor, precum și în dezvoltare imobiliară și activități de închiriere de bunuri.

Citește și: Carrefour anunţă vânzarea filialei din România către proprietarii Dedeman: tranzacție de peste 800 mil. de euro. Poziția fraților Pavăl

