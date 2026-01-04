Consiliul Europei a cerut respectarea dreptului internațional, după intervenția SUA în Venezuela: „O lume a excepțiilor e periculoasă”

Intervenția Statelor Unite în Venezuela ridică „mari semne de întrebare cu privire la dreptul internațional” și riscă să adâncească diviziunile la nivel regional și global, a declarat duminică, 4 ianuarie, secretarul general al Consiliul Europei, Alain Berset, într-un comunicat citat de AFP.

Reacția a venit după capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forțele americane, într-o operațiune militară desfășurată pe teritoriul statului sud-american.

„În calitate de organizație regională multilaterală dedicată democrației, drepturilor omului și statului de drept, Consiliul Europei consideră că orice recurgere la forță pe teritoriul unui alt stat ridică grave semne de întrebare cu privire la dreptul internațional”, a transmis Alain Berset.

Acesta a subliniat că o astfel de acțiune pune sub semnul întrebării principiile fundamentale ale Carta Națiunilor Unite, precum suveranitatea statelor, integritatea teritorială și non-ingerința în afacerile interne.

Risc de polarizare și „standarde duble”

Secretarul general al Consiliului Europei a avertizat asupra riscului unei „agravări a polarizării în Venezuela, în întreaga regiune și la scară mondială”, între statele care consideră intervenția o încălcare gravă a dreptului internațional și cele care o văd drept justificată.

„Aceste fracturi fragilizează fundațiile securității internaționale”, a spus Berset, atrăgând atenția asupra pericolului aplicării unor standarde duble în relațiile internaționale.

„Atunci când se vorbește despre schimbare de regim sau influență străină, se aplică mult prea des duble standarde, mai degrabă în funcție de interesele strategice sau de proximitatea ideologică decât de principii juridice comune”, a mai precizat oficialul european.

Alain Berset a insistat că dreptul internațional trebuie aplicat în mod egal tuturor statelor.

„Dreptul internațional este universal, în caz contrar este lipsit de sens. O lume guvernată de excepții, de două măsuri sau de sfere de influență concurente este o lume mai periculoasă”, a avertizat acesta.

