Peste 400 de construcții ilegale au fost descoperite în Oradea, după ce Poliția Locală a demarat o amplă acțiune de verificare. Vorbim de peste 30 de mii de metri pătrați, care nu se aflau în evidențele oficiale, deși unele fuseseră ridicate și cu 30 de ani în urmă. Ca să identifice și alte astfel de imobile, autoritățile vor ridica, în perioada următoare, și dronele. „Nu este normal să construiești ilegal”, spune ferm city manager-ul orașului, Sebastian Lascu.

„Bună ziua, de la Poliția Locală suntem. Am venit să facem o verificare. Avem o acțiune a Poliției Locale în ceea ce privește toate imobilele din oraș”, ii spune o agentă de la Poliția Locală unei proprietare din Oradea.

Rând pe rând, stradă cu stradă și imobil cu imobil sunt verificate de polițiștii locali din Oradea, în căutarea de construcții ilegale. Numai anul trecut, după ce au verificat doar 5% din suprafața orașului, agenții au depistat peste 400 de construcții care nu apăreau în evidențele primăriei. În total, 30 de mii de metri pătrați construiți ilegal, care vor aduce de-acum, din impozit, 1,3 milioane de lei anual, la bugetul local.

„Scopul acestei campanii începute în 2024 este de a identifica construțiile ilegale, pentru a încerca să fim corecți unii cu ceilalți. Nu este normal să construiești ilegal”, spune Sebastian Lascu, city manager Oradea.

„Sunt foarte multe constructii ilegal construite și impozitele sunt foarte mari pentru ele. Bine, și amenzile sunt mari!”, e de părere un localnic.



Proprietarii care sunt depistați că au construcții ilegale mai noi de trei ani riscă amenzi între 1.000 și 100 de mii de lei, fără posibilitatea de a plăti jumătate din sumă. În plus, sunt obligați să obțină autorizație de construire sau să-și demoleze imobilele.

„Aceste controale au fost făcute în teren, din poartă în poartă, cu hărțile în mână. Polițiștii locali intenționează să le continue, însă cu ajutorul dronelor, pentru descoperirea construcțiilor ilegale”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

Printre construcţiile descoperite de polițiștii locali se numără anexe, terase sau incinte pentru păstrarea porumbului, unele construite şi cu trei decenii în urmă.

