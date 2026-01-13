Contrabanda cu țigări a dus la pierderi de 500 de milioane euro pentru bugetul României, în 2025. Bulgaria a fost sursa principală

Piaţa neagră a ţigaretelor a crescut în noiembrie 2025 cu 3 puncte procentuale, până la 12,6% din totalul consumului, comparativ cu 9,6% în septembrie, fiind cel mai mare nivel al comerţului ilegal cu ţigarete înregistrat în ultimii şase ani, conform companiei de cercetare Novel.

Media comerţului ilegal din 2025 se situează la 10,6%, comparativ cu nivelul mediu din 2024, de 9%, şi este cea mai mare creştere anuală din 2014 până în prezent.

În 2025, România a pierdut peste 500 de milioane de euro din venituri fiscale din cauza pieţei ilicite de ţigări.

"În noiembrie, se înregistrează majorări ale comerţului ilicit în aproape toate regiunile ţării. Cea mai semnificativă creştere este notată în zona de vest, de peste 10 p.p., zonă care devine astfel cea mai afectată de piaţa neagră, cu o pondere de 20,8%. De asemenea, în Bucureşti şi Ilfov piaţa neagră creşte cu peste 8 p.p., până la 14,6%. Din punct de vedere al provenienţei produselor, prima sursă pentru piaţa neagră din România rămâne Bulgaria cu peste 30%, deşi se află în scădere cu 5,1 p.p. Ponderea produselor provenite din Republica Moldova creşte cu 5,4 p.p. până la 23,8%. La nivelul întregului an 2025, media anuală pentru produsele provenite din Bulgaria se situează la 31,4%, în creştere cu 10,1 p.p. faţă de 2024, iar pentru cele provenite din Moldova la 17,3%, în scădere cu 3,7 p.p.", a declarat directorul general al Novel Research, Marian Marcu, citat de Agerpres.

Ileana Dumitru, director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT, atrage atenţia că datele din noiembrie indică o creştere alarmantă a nivelului pieţei negre a produselor din tutun, care ajunge la 12,6% din total, un nou record al ultimilor cinci ani, ceea ce va conduce la o medie anuală estimată de 10,6% în 2025.

"Lupta împotriva comerţului ilicit rămâne o provocare majoră pentru autorităţi: datele din noiembrie indică o creştere alarmantă a nivelului pieţei negre a produselor din tutun, care ajunge la 12,6% din total, un nou record al ultimilor cinci ani, ceea ce va conduce la o medie anuală estimată de 10,6% în 2025. Pe de altă parte, rezultatele eforturilor de combatere a pieţei negre sunt remarcabile: potrivit StopContrabanda.ro, autorităţile au confiscat în 2025 aproximativ 210 milioane de ţigarete, cu o valoare de piaţă de circa 40 de milioane de euro. Sunt cifre elocvente pentru amploarea şi impactul acestui fenomen, care justifică pe deplin includerea luptei împotriva contrabandei ca prioritate în Strategia Naţională de Apărare 2025 - 2030, un obiectiv care implică însă o responsabilitate comună a autorităţilor de reglementare, prin asigurarea unui mediu fiscal ponderat şi predictibil, şi a industriei care poate susţine aceste eforturi prin resurse şi expertiză, contribuind astfel la veniturile bugetare şi la asigurarea concurenţei loiale", a afirmat aceasta.

La rândul său, Antonio Vencesla, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova şi Bulgaria, atrage atenţia că poziţia României la graniţa externă a UE o face deosebit de vulnerabilă, iar proximitatea unei zone de conflict activ şi preţurile mai mici din ţările vecine non-UE continuă să alimenteze contrabanda, subminând bugetul de stat şi consolidând reţelele de crimă organizată.

"În acest context, orice majorare suplimentară a accizelor la tutun riscă să accelereze tendinţa de creştere a pieţei ilicite. Comerţul ilegal trebuie să fie reflectat în Planul de implementare a Strategiei Naţionale de Apărare, iar eforturile de aplicare a legii să fie susţinute de politici fiscale predictibile, echilibrate şi adaptate puterii de cumpărare din România. Doar această combinaţie poate proteja veniturile şi limita contrabanda. JTI rămâne un partener dedicat al statului român, contribuind cu peste 1,3 miliarde de euro la buget în 2024 şi continuând să investească local în capacităţile de producţie şi inovaţie", a precizat Vencesla.

Sectorul tutunului este strategic pentru economia României, cu circa 5 miliarde de euro viraţi anual la buget, zeci de mii de locuri de muncă, contribuţie semnificativă la exporturi şi investiţii majore în derulare, spune Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România.

"În consecinţă, comerţul ilegal devine o ameninţare cu atât mai serioasă. În acest context geopolitic complex, România are nevoie să se bazeze pe venituri bugetare solide şi constante şi, de asemenea, să combată reţelele de crimă organizată, alimentate de comerţul ilegal cu ţigarete", a adăugat ea.

"În ciuda eforturilor de aplicare a legii, consumul de ţigări ilicite continuă să crească, ajungând la 19,7 stick-uri per consumator pe zi în noiembrie 2025. Diferenţa de preţ rămâne un factor cheie, pachetele ilicite costând în medie 19,1 lei, comparativ cu 27,3 lei pe piaţa legală. Conform estimărilor noastre interne, România a pierdut în anul 2025 peste 500 de milioane de euro din venituri fiscale din cauza pieţei ilicite de ţigări. Cele mai recente date din studiul Novel sunt îngrijorătoare şi ar trebui să servească drept avertisment pentru toate părţile interesate implicate. Imperial Brands România pune întotdeauna consumatorii şi nevoile acestora în centrul abordării sale: prin urmare, pledăm pentru un nou plan de accize echilibrat, pe termen lung, care să evite diferenţele de preţ şocante, să menţină piaţa legală competitivă, să protejeze veniturile statului şi să reducă atractivitatea produselor ilicite", a menţionat Gerald Tijssen, Country Director, Imperial Brands Romania.

Potrivit inspectorul general al Poliţiei de Frontieră, Cornel Laurian Stoica, în primele 11 luni din 2025, au fost confiscate aproximativ 6,2 milioane de pachete de ţigări, cu o valoare estimată la peste 137 milioane de lei, şi au fost ridicate în vederea confiscării peste 65 de tone de tutun vrac şi aproape 24 de kilograme de tutun pentru narghilea.

"Poliţia de Frontieră se află în continuare în prima linie în acţiunile de combatere a traficului ilegal cu produse din tutun. Astfel, în primele 11 luni ale anului 2025, au fost confiscate aproximativ 6,2 milioane de pachete de ţigări, cu o valoare estimată la peste 137 milioane de lei. Totodată, în aceeaşi perioadă, au fost ridicate în vederea confiscării peste 65 de tone de tutun vrac şi aproximativ 24 de kilograme de tutun pentru narghilea. Acestea reprezintă mai mult decât cifre, sunt rezultate obţinute în urma eforturilor constante ale poliţiştilor de frontieră", a subliniat Stoica.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, în domeniul combaterii contrabandei, Poliţia Română a efectuat controale, verificări şi investigaţii ample, astfel că au fost destructurate 18 grupuri infracţionale.

"În această perioadă, au fost capturate peste 142.000.000 de ţigarete şi 3.400 de kilograme de tutun, fiind aplicate 941 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7.794.000 de lei. Poliţia Română va continua să abordeze prioritar combaterea operaţiunilor ilegale cu produse accizabile, împreună cu partenerii instituţionali", a dat asigurări şeful Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Aurel Dobre.

Companiile de tutun, aflate în categoria mari contribuabili, virează anual la bugetul statului peste 22 miliarde de lei, reprezentând accize, TVA şi alte taxe şi contribuţii.

