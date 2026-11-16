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Contrabandă cu țigări în trenul internațional Kiev - Chișinău - București: ce au descoperit anchetatorii

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tren în Gara de Nord
Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
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Şase persoane, printre care şi un angajat CFR, sunt cercetate pentru contrabandă asimilată, într-un dosar în care procurorii susţin că ţigări provenite din Republica Moldova au fost introduse în România cu trenul IR 401, pe ruta Kiev – Chişinău – Bucureşti, ascunse în diferite compartimente ale vagoanelor. După ce pasagerii coborau în Gara de Nord, trenul era dus în staţia Revizia Griviţa, acolo unde marfa era descărcată, cu sprijinul unui angajat al CFR. Apoi, aceasta era transportată la diferite adrese, iar ulterior vândută în Bucureşti, inclusiv unor angajaţi ai CFR.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au anunţat, luni, printr-un comunicat de presă, că procurorii fac cercetări cu privire la faptul că în perioada octombrie – noiembrie 2026, prin intermediul cursei de tren IR 401 pe relaţia Kiev - Chişinău – Bucureşti, deservită de conductori de tren de naţionalitate moldovenească sau ucraineană, au fost introduse pe teritoriul României cantităţi considerabile de ţigări, prin sustragerea de la controlul vamal.

Anchetatorii au precizat că ţigările erau transportate în diferite compartimente ascunse ale vagoanelor trenului IR 401 până în staţia Gara de Nord - Bucureşti.

„Cu această ocazie, după coborârea pasagerilor, mecanicul de locomotivă care deserveşte trenul în cauză îl gara în staţia de Revizie Griviţa pentru efectuarea verificărilor de rigoare înainte de a pleca în cursă pe relaţia de retur Bucureşti – Chişinău - Kiev. Pe timpul staţionării trenului IR 401 în staţia Revizie Griviţa, cu sprijinul unui angajat al Sucursalei de Căi Ferate Bucureşti, care supraveghează zona limitrofă staţionării trenului, alţi patru inculpaţi şi o altă persoană neidentificată până în prezent, descărcau ţigările din tren, după care le transportau până la domiciliile lor sau la alte locaţii bine stabilite”, au transmis procurorii.

Ei au adăugat că marfa se descarcă, în general, pe latura cu Calea Giuleşti, în zona adiacentă străzii Topraisar. Ulterior, persoanele implicate, personal, sau prin intermediul altora, vindeau ţigările în Bucureşti, inclusiv printre angajaţii CFR.

Două dintre persoanele implicate au fost prinse în flagrant, la sfârşitul săptămânii trecute, în timp ce transportau în două maşini mai multe pachete de ţigări care proveneau din Republica Moldova şi care fuseseră introduse în tară în aceeaşi zi prin intermediul trenului IR 401.

În urma percheziţiei celor două autoturisme au fost găsite: 20.000 de ţigări, 200 de lire sterline, 500 de euro; 100 de dolari şi 11.138 lei, aceste sume de bani fiind ridicate pentru continuarea cercetărilor.

„Tot în aceeaşi zi, organele de cercetare penală au pus în aplicare 41 de mandate de percheziţie domiciliară la adrese situate pe raza municipiilor Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova şi Teleorman, prilej cu care au fost ridicate de la persoanele cercetate 51.500 ţigări de provenienţă Republica Moldova şi au efectuat percheziţia unui autovehicul deţinut de un alt inculpat care s-a prezentat spontan la efectuarea unei percheziţii domiciliare, ocazie cu care au fost descoperite în autoturism 12.160 ţigări de provenienţă Republica Moldova”, au mai precizat procurorii.

Ei au subliniat că a început urmărirea penală faţă de şase persoane, printre care şi un angajat al CFR, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă asimilată. Patru dintre acestea sunt cercetate în arest la domiciliu, iar două au fost plasate sub control judiciar.

Editor : B.E.

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