Contrabandă depistată pe o navă internațională la Tulcea. Peste 14.800 de țigarete și 200 de litri de alcool

Nave de transport situate pe bratul Chilia, in dreptul portului ucrainean Ismail, localitatea Plauru, Tulcea. Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Peste 14.800 de țigarete și 200 de litri de alcool au fost descoperite și confiscate de autorități pe o navă internațională sub pavilion Saint Kitts and Nevis, care naviga din portul Reni, Ucraina, către Italia, pe Brațul Tulcea. Bunurile, ascunse și nedeclarate, au fost găsite în urma unui control comun efectuat de inspectori vamali, polițiști de frontieră, lucrători ai Căpităniei Tulcea și reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Potrivit comunicatului, controlul a avut loc în data de 8 august, asupra unei nave „care naviga din portul Reni (Ucraina) către Italia, pe Brațul Tulcea”.

„În urma verificărilor, au fost descoperite, ascunse și nedeclarate într-un cheson situat la prova navei: 14.800 de țigarete, 32 de sticle de whisky și 15 baxuri de bere”, precizează sursa citată.

Valoarea totală estimată a bunurilor este de 17.610 lei.

Conform comunicatului, „având în vedere că fapta constituie infracțiune conform art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 – Codul vamal al României, întreaga cantitate de bunuri a fost confiscată”.

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, se desfășoară cercetări pentru documentarea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale ce se impun”, se mai arată în informare.

