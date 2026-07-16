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Video Control surpriză într-o instituție de stat: Radu Miruță spune că a găsit un „atelier de ciocolată” și un „hotel”. „E o cofetărie”

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radu miruta foto gov ro
Radu Miruță. Foto: gov.ro
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Din articol
Miruță susține că dulciurile erau comercializate Directoarea recunoaște că locuiește în spațiul amenajat

Ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță susține că un control desfășurat joi la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER), în sediul instituției din Gara de Nord, a scos la iveală existența unui „atelier de ciocolată” și a unui apartament amenajat în interiorul clădirii.

Ținta acuzațiilor este Anna Maria Dudas, directoarea CENAFER, aflată la conducerea instituției din octombrie 2021, după un prim mandat exercitat în perioada septembrie 2020 – martie 2021.

După cum reiese și din clipul postat pe Facebook de Radu Miruță, în timpul verificărilor, reprezentanții Ministerului Transporturilor au descoperit mai multe ingrediente și echipamente pentru prepararea dulciurilor. Un membru al echipei ministrului a întrebat-o pe directoare: „Dar câtă Nocciola mâncați, doamnă?”, în timp ce inspecta cutiile din încăpere.

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Anna Maria Dudas a respins acuzațiile și a explicat că produsele nu îi erau destinate consumului personal. „Îl dau cadou la biserică. L-am luat ca să îl dau la biserică”, a răspuns aceasta, adăugând ulterior: „Eu nu mănânc dulciuri deloc.”

Miruță susține că dulciurile erau comercializate

Radu Miruță afirmă că produsele nu erau pregătite doar pentru uz personal, ci ar fi fost promovate spre vânzare pe contul personal al directoarei.

În timpul controlului, unul dintre inspectorii prezenți a remarcat: „Cine a stat aici văd că și-a făcut un mic business așa, cu o ciocolată. Păi, văd ciocolată, forme de ciocolată. Să ne explice cum pot exista atât de multe ingrediente, vrac, toate legate pe un subiect așa, dulciuri, ciocolată, mai degrabă.”

Acesta a adăugat că, având în vedere cantitatea de ingrediente găsite, „Este o cofetărie, dacă adun toate ingredientele.”

Directoarea recunoaște că locuiește în spațiul amenajat

Controlul a vizat și un apartament amenajat în sediul CENAFER. Întrebată de ministru dacă locuiește în acel spațiu, Anna Maria Dudas a răspuns: „Locuiesc, da, dar nu sunt, sunt din Giurgiu.”

Ea a explicat că și-a amenajat încăperea pe cheltuiala proprie: „Aici eu mi l-am amenajat, cum puteam, din banii mei. Mi se pare un pic mai OK.”

Ministrul i-a replicat că spațiul pare locuit permanent: „Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.”

La răspunsul directoarei – „Vin, plec, vin, plec” – Miruță a comentat ironic: „Doamnă, aici nu pare că stă cineva care vine și pleacă. Încuiați-vă să nu vă intre cineva după!”.

Din declarațiile ministrului interimar al Transporturilor reiese că și alți angajați ar locui în sediul CENAFER.

La rândul său, Anna Maria Dudas a susținut în repetate rânduri că a preluat aceste situații de la conducerea anterioară și a afirmat că le-a „moștenit” odată cu preluarea instituției.

Potrivit datelor prezentate în clip, Anna Maria Dudas a fost directoare CENAFER între 1 septembrie 2021 și 5 octombrie 2021. Din 18 martie 2021 până în 5 octombrie 2021 a fost director Mircea Dorobanțu, iar din 5 octombrie 2021 și până în prezent a fost din nou la conducerea instituției Anna Maria Dudas.

„Pe doamna am dat-o afară rapid în 2021. La o lună după ce n-am mai fost la minister, a fost pusă la loc. Între timp şi-a făcut un laborator clandestin de ciocolată în clădirea statului”, a scris şi fostul ministru al Transporturilro Cătălin Drulă, joi pe Facebook.

Editor : Ana Petrescu

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