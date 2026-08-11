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Video Copii transportați în portbagajul unei mașini în Popești-Leordeni. Incidentul a intrat în atenția poliției

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copii in drum spre scoala, excursie elevi
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Un incident surprins de un trecător pe Șoseaua Olteniței din Popești-Leordeni a intrat în atenția poliției, după ce mai mulți copii au fost filmați în timp ce se aflau în portbagajul unei mașini. Persoana care a filmat incidentul arată că este vorba despre elevii unui afterschool sau a unei grădinițe private și că în acest fel urmau să fie transportați.

„Aveți grijă la ce after sau grădinițe private vă înscrieți copilașii. Filmarea este de pe lateralul bancii BRD de pe Șoș Olteniței aproape de primărie. Copiii sunt dosiți în portbagaj!! Iar în masina aceea sunt transportati mai mult de 3 copilași care sigur nu stau în scaune!”, este textul care însoțește clipul video publicat pe grupul „Noul Popești Leordeni”.

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Apariția acestui videoclip pe rețelele de socializare a dus la autosesizarea Poliției din Ilfov, mai precis a polițiștilor din Popești-Leordeni, care au anunțat că au declanșat verificări și că deja au audiat „persoana în cauză”. 

„Polițiștii Poliției Orașului Popești-Leordeni efectuează verificări pentru stabilirea situației de fapt și clarificarea, cu exactitate, a tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs incidentul. Persoana în cauză a fost identificată și audiată, urmând ca, în funcție de rezultatul verificărilor, să fie dispuse măsurile legale în consecință”, a transmis IPJ Ilfov. 

Potrivit unor surse Digi24, femeia, care apare și în filmare, a fost sancționată contravențional cu avertisment în urma audierilor. Aceasta ar mai fi transmis polițiștilor că nu și-a dat seama de gravitatea faptei și de faptul că încalcă legea. 

„Afterschool-ul nu este deschis de o lună. Astăzi a fost ziua unei fetițe și ne-am întâlnit în parc. La plecare, copiii au vrut să mergem într-un alt parc, aflat foarte aproape. Părinții cunosc situația, iar copiii au dorit să încerce și mersul în portbagaj. Menționez că cei trei copii din spate sunt nepoatele mele. Copiii sunt mari, nu sunt copii mici. Ei pot spune orice, la fel și părinții. Eu eram cu ei, nu țipa nimeni la ei”, este punctul ei de vedere, transmis public pentru Adevărul. 

Editor : M.G.

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