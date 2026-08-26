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Copil de 10 ani, folosit de o grupare infracţională din Arad pentru vânzarea drogurilor. Zece suspecţi au fost reţinuţi

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bani droguri
Foto: Poliția Romana
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Un copil de 10 ani ar fi fost folosit, de către membrii unei grupări infracţionale din Arad, pentru vânzarea de canabis, zece suspecţi fiind reţinuţi într-un caz de trafic de droguri de risc şi trafic de droguri de mare risc.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad a informat miercuri, printr-un comunicat de presă, că nouă bărbaţi şi o femeie sunt cercetaţi pentru că, în cursul acestui an, ar fi procurat, deţinut, manipulat, intermediat şi vândut direct canabis şi substanţe cristaline (3CMC, 4 CMC şi á-Etilaminopentiofenona), cu sume între 100 şi 1.400 de lei la o tranzacţie.

„De asemenea, cercetările au arătat faptul că două dintre persoane, un bărbat şi o femeie, membri ai aceleiaşi familii, ar fi comercializat canabis inclusiv prin intermediul unui minor, de 10 ani”, se arată în comunicatul IPJ Arad.

Pe parcursul cercetărilor, au fost ridicate droguri şi produse psihoactive tranzacţionate de către suspecţi, iar în urma a 14 percheziţii domiciliare făcute marţi au fost descoperite şi ridicate diferite cantităţi de substanţe vegetale şi cristaline (canabis şi á-Etilaminopentiofenona), grindere, cântare de precizie şi sume de bani.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Arad au dispus reţinerea celor zece suspecţi, iar Tribunalul Arad a dispus arestarea preventivă a şapte dintre aceştia, în timp ce o femeie a fost arestată la domiciliu.

Cercetările au loc pentru trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc şi efectuare de operaţiuni cu substanţe susceptibile să producă efecte psihoactive, fără drept.

Editor : A.P.

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