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Copil de 5 ani, ucis într-un accident produs de un adolescent de 15 ani. Ce s-a întâmplat

Data publicării:
Bandă a poliției cu mesajul nu treceți montată la locul unui accident din București pe 13 iulie 2018.
Foto cu caracter ilustrativ: Octav Ganea/Inquam Photos
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Un copil de cinci ani a murit, luni seară, după ce a fost lovit de o motocicletă, a anunţat purtătorul de cuvânt al Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SJA) Suceava, Dan Teodorovici. Motocicleta era condusă de un adolescent de 15 ani.

Accidentul de luni seară din localitatea Vadu Moldovei, soldat cu decesul unui copil de cinci ani, a fost produs de un adolescent de 15 ani, informează reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.

Potrivit acestora, adolescentul se deplasa cu o motocicletă pe un drum comunal, dinspre Vadu Moldovei spre DN 2 - E85, lovindu-l în plin pe copilul care a ieşit dintr-o curte şi a pătruns în mod brusc pe partea carosabilă.

"Din verificările efectuate a rezultat faptul că minorul în vârstă de 15 ani nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motociclul nu este înmatriculată. În urma producerii accidentului a rezultat decesul pietonului", precizează reprezentanţii IPJ Suceava.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Editor : A.P.

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