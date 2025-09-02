Copil de un an și jumătate, electrocutat în centrul Vasluiului: care este prima ipoteză despre ce s-a întâmplat
Un copil în vârstă de un an şi jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marţi seară, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul oraşului Vaslui. Prima ipoteză este că băieţelul a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal.
Un echipaj medical intervine, marţi seară, în zona centrală a municipiului Vaslui, în urma unui apel potrivit căruia un băieţel de un an şi jumătate s-a electrocutat, scrie News.ro.
Incidentul s-a petrecut lângă statuia amplasată în centrul oraşului.
„Se pare că (băieţelul s-a electrocutat – n.r.) de la iluminatul stradal”, informează reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.
Conform datelor primite de echipajul medical, copilul este inconştient.