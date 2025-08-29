Copil în stare gravă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. A fost găsit inconştient de către un trecător

Un copil în vârstă de opt ani a fost grav rănit, vineri, după ce ar fi căzut de pe o trotinetă electrică, pe un drum din judeţul Vaslui. Băiatul a fost găsit inconştient de către un trecător şi nu se ştie cât timp a zăcut acolo.

Accidentul s-a produs, vineri după-amiază, în localitatea la Broscoşeşti din judeţul Vaslui, informează news.ro. O persoană a sunat la 112 şi a anunţat că a găsit, pe drum, un copil inconştient, în apropierea acestuia aflându-se o trotinetă electrică. Acolo a fost trimisă de urgenţă o ambulanţă.

”Victima prezintă un traumatism cranian şi a fost transportată la Spitalul Municipal Huşi. Starea lui se menţine gravă. Trotineta era electrică şi copilul a fost găsit căzut pe stradă, lângă trotinetă, de către un trecător. Nu se ştie cât a stat căzut acolo. Momentul căderii nu a fost văzut de nimeni”, au transmis reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.



Recent, oficialii Poliţiei făceau apel la vigilenţă către părinţi şi aminteau că trotinetele electrice nu pot fi conduse pe drumurile publice de către copii.



Cei care folosesc trotinetele fără motor trebuie să circule asemenea pietonilor şi doar pe trotuar, nu pe carosabil şi nici pe pista pentru biciclete, iar traversarea străzii se face coborât de pe trotinetă, pe trecerea pentru pietoni.



În cazul trotinetelor electrice care nu depăşesc viteza de 25 de kilometri pe oră, există reguli de circulaţie care arată că aceste vehicule pot fi conduse pe drumurile publice doar de către persoanele cu vârsta de peste 14 ani. Cei cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani sunt sunt obligaţi, prin lege, să poarte casca atunci când circulă pe carosabil.



Trotinetele electrice pot circula doar pe pista pentru biciclete, acolo unde există, iar în lipsa acesteia doar pe drumuri cu limită de cel mult 50 km/h.



Regulile de circulaţie stabilesc, de asemenea, că pe trotuar este interzisă circulaţia pentru trotinetele electrice, pe aceste vehicule se poate urca doar cel care le conduce, fără pasageri, pe timp de noapte trebuie să aibă funcţionale lumini şi elemente reflectorizante.



Trotinetele electrice trebuie conduse în aliniament, cu ambele mâini pe ghidon.



”Deşi legea nu reglementează explicit situaţia trotinetelor care depăşesc 25 km/h, acestea ies din definiţia legală a trotinetei electrice şi, prin caracteristici, se apropie de moped - categorie pentru care legea prevede permis de conducere (AM) şi regim distinct”, transmitea, recent, Poliţia judeţeană Suceava, clarificările fiind făcute de către instituţie în contextul creşterii numărului de accidente în care sunt implicaţi copii care circulă pe trotinete electrice.

