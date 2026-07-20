Încă un exemplu de inconștiență în trafic. Un copil pe trotinetă era cât pe ce să fie spulberat de o mașină. S-a întâmplat pe o trecere de pietoni din Timișoara, iar momentul a fost surprins de o cameră de bord. Polițiștii fac verificări acum.

Incidentul s-a petrecut într-o intersecție din Timișoara.

În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum copilul intră pe trecerea de pietoni cu trotineta. În ultima clipă, acesta observă o mașină care se apropie și se oprește chiar înainte ca mașina să treacă prin fața lui, la doar câțiva centimetri de trotinetă.

În urma apariției acestor imagini în spațiul public, Poliția s-a sesizat din oficiu și a deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs acest incident și pentru a-i identifica pe cei implicați.

Editor : A.P.