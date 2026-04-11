Copil salvat de polițiști de pe marginea unei ferestre, într-un bloc din Râmnicu Vâlcea

Un copil în vârstă de 6 ani, care se afla pe marginea unei ferestre a unui bloc din Râmnicu Vâlcea, a fost salvat sâmbătă seară de către poliţiştii rutieri, alertaţi de un trecător. Ajunşi la adresă, un poliţist a rămas afară pentru a interveni în cazul unei eventuale căderi a copilului, iar celălalt a mers la uşa apartamentului pentru a-i alerta pe locatari. În urma verificărilor, s-a stabilit că în momentul incidentului, tatăl copilului se afla în baia locuinţei.

Potrivit IPJ Vâlcea, sâmbătă, în jurul orei 17:00, poliţiştii Biroului Rutier au intervenit de urgenţă în urma unui apel care semnala prezenţa unui copil de 6 ani, nesupravegheat, pe pervazul unei ferestre situate la etajul I al unui imobil din municipiu.

Sesizarea a fost făcută de un trecător care a observat situaţia periculoasă şi a alertat autorităţile. Cel mai apropiat echipaj de poliţie s-a deplasat imediat la faţa locului.

„Ajunşi la adresă, poliţiştii au acţionat rapid şi coordonat: unul dintre aceştia a rămas în exterior, pregătit să intervină pentru prevenirea unei eventuale căderi, în timp ce colegul său a mers la uşa apartamentului pentru a alerta persoanele din interior. În urma intervenţiei prompte, situaţia a fost gestionată în siguranţă, copilul fiind îndepărtat de la pericol”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că minorul era singur în acel moment, tatăl acestuia fiind în locuinţă, însă în baie.

Top Citite
pedro sanchez
1
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
avion f-16 al poloniei
2
Avioane F-16 poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
3
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
Donald Trump.
4
Reacția premierului Groenlandei după ce Trump a numit insula „o bucată imensă de gheață...
donald trump (1)
5
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când...
Nu a mai mers la înmormântarea lui Mircea Lucescu, deși îl aștepta toată lumea! Ce a făcut apoi
Digi Sport
Nu a mai mers la înmormântarea lui Mircea Lucescu, deși îl aștepta toată lumea! Ce a făcut apoi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
image_1775899852295
O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38. Explicația dată polițiștilor: „Mi se ard cozonacii în cuptor”
aparat de pacanele
Primarul unui municipiu nu vrea interzicerea totală a sălilor de jocuri de noroc: „Nu iau niciodată exemplu de la Slatina”
Restrictii valea oltului
Zeci de șoferi de camion au fost amendați pe Valea Oltului: ce regulă au încălcat
170629_AUDIERI_GUVERN_TUDOSE_03_ilan laufer INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilan Laufer a fost amendat după accidentul în care a fost lovit de o mașină în timp ce traversa o zebră pe trotinetă cu copiii săi
Amenzi pentru ITP expirat. Foto Getty Images
Ce sancțiuni riscă șoferii care circulă cu mașina fără ITP valabil. Amenzi de mii de lei și reținerea certificatului de înmatriculare
Recomandările redacţiei
iran-miting
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. SUA au început deminarea în...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PRIM-MINSITRU - CONFERINTA - 24 S
Merită Bolojan porecla „Ilie sărăcie”? Consilierului guvernatorului...
Peter Magyar. Foto- Peter Magyr:Facebook
Ungaria, singura țară NATO care a redus cheltuielile militare când...
oameni cu lumanari in biserica sfantului mormant
Sfânta Lumină a ajuns în România. Aeronava care a adus-o de la...
Ultimele știri
Sute de cabane şi vile din judeţele Prahova şi Braşov, libere în perioada sărbătorilor de Paşti
Un angajat din Londra căruia i s-a refuzat concediul a dat în judecată firma și a câștigat aproape jumătate de milion de euro
SUA: Poliţia a împuşcat mortal un bărbat care a înjunghiat trei persoane la metroul din New York
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, cel mai nou cuplu de la Hollywood. Actorul din "Renegatul" a fost însurat...
Cancan
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Fanatik.ro
Super campioana olimpică, alintată ”Peștișorul de aur”, care a înfuriat o țară întreagă. Cum a pedepsit-o...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce gest a făcut Gigi Becali pentru fata unei artiste care a iubit Rapidul. Patronul FCSB a ajutat-o 8 ani de...
Adevărul
Explozie pe piața imobiliară din Europa: Ungaria urcă peste 20% la prețul locuințelor, România - peste media...
Playtech
Cine poate primi pensie de invaliditate în 2026 și cum se calculează suma
Digi FM
Ce este Lumina de Înviere și ce trebuie să faci cu ea. Semnificații, tradiții și credințe populare
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mircea Lucescu i-a spus "NU" în față celui mai bogat om din Ucraina: "Nu e posibil așa ceva"
Pro FM
Kim Kardashian din muzică. Bebe Rexha, într-o rochie ciocolatie din piele atât de mulată încât abia putea...
Film Now
„Blestemul” rolului Iisus. Un actor a fost lovit de fulger. Ce s-a întâmplat cu ceilalți
Adevarul
Care este „cea mai plictisitoare țară” din Europa, potrivit turiștilor. „Nu e nimic în neregulă cu ea, dar...
Newsweek
Cine a ieșit la pensie după 2024 a primit un punctaj mai mic decât cei pensionați înainte. Care e motivul?
Digi FM
Ce este Lumina de Înviere și ce trebuie să faci cu ea. Semnificații, tradiții și credințe populare
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Tom Hardy, la bustul gol pe plaja din Barbados, alături de soție. Burtă în loc de pătrățele pe abdomen și o...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...