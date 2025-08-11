Live TV

Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare

Data actualizării: Data publicării:
masina in soare
Foto: Profimedia

Un băieţel de 4 ani, fiul unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia, a murit luni într-un spital din Roma din cauza unui şoc termic suferit miercurea trecută în Sardinia, informează ANSA și Agerpres.

Băiatul a murit la spitalul Gemelli, după o primă internare la secţia de terapie intensivă a spitalului Santissima Annunziata din Sassari.

Potrivit celor constatate de carabinieri, miercurea trecută după-amiaza, băieţelul, profitând de un moment de odihnă pentru părinţii săi, aflaţi în vacanţă la Olmedo, în nord-vestul Sardiniei, a plecat de acasă, iar când părinţii au observat absenţa sa, l-au căutat, găsindu-l inconştient în maşina lor parcată sub soarele arzător.

Editor : A.P.

