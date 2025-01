Copilul român care are un IQ comparativ cu al lui Einstein: „Mintea mea caută tot timpul lucruri noi”

Robert are 13 ani și este deja membru al organizației celor mai inteligenți oameni din lume. Copilul român, care locuiește cu familia în Anglia, are un coeficient de inteligență comparativ cu al legendarului Albert Einstein.

La doar 7 ani, Robert Zicman a fost inclus în Mensa, clubul de elită din care fac parte cei mai inteligenţi oameni de pe planetă. Cu toate acestea, Robert și-a păstrat modestia și spune că oricine ar putea să facă ceea ce face el, dacă învață suficient.

Robert: Eu mă consider normal, pentru că nu sunt special la absolut tot. Eu nu știu un alt fel de a fi și nu fac diferența a fi așa sau a fi altfel și îmi place viața mea și cum sunt eu! Mintea mea caută tot timpul lucruri noi și mai ales dacă e legat de fizică, mecanică, chimie sau electronică și asta se întâmplă tot timpul în viața de zi cu zi.

Examenele de specialitate au demonstrat că Robert este mai inteligent decât 99% dintre copiii de vârsta lui, așa că părinții au decis să fie școlit acasă.

Robert: Am fost la școală, am început la școală dar mă plictiseam și m-au scos părinții. După am început să studiez acasă și mi-a plăcut foarte mult. La niște obiecte sunt înainte, de exemplu, la chimie și la computer science am luat A la examenul GSLC la 11 ani, un examen care se face la 16 ani la filnalul clasei 10, în Anglia.

Cu doar câteva zile în urmă, Robert a obținut locul 5 la un concurs internațional renumit de robotică din China.

Robert: Pasiunea mea pentru robotică a început la 7 ani, când am făcut un curs de robotică și mi-a plăcut foarte mult și am continuat și contunui și astăzi. În afară de robotică și programare îmi mai place astronomia, să călătoresc și să inventez lucruri. Când o să fiu mare nu știu exact ce vreau să fac, dar vreau să fiu liber și independent.

Specialiștii au stabilit că Robert are un IQ de peste 160, similar cu cel al lui Stephen Hawking sau Albert Einstein.

Editor : A.P.