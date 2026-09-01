Corpul de Infanterie Marină al SUA va organiza un bal la Palatul Parlamentului, în noiembrie

Corpul de Infanterie Marină al Statelor Unite ale Americii va organiza un bal în Parlamentul României, în noiembrie, cu ocazia celei de-a 251-a aniversare, după cum reiese dintr-un document adresat oficial șefului Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Solicitarea a fost transmisă de ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, conducerii Parlamentului în luna iulie.

„Anul acesta, intenţionăm să sărbătorim cea de-a 251-a aniversare a Corpului de Infanterie Marină al Statelor Unite ale Americii printr-o ceremonie formală şi un bal, la care dorim să invităm parteneri români, membri ai corpului diplomatic local şi alți oaspeți distinşi, pentru a celebra această ocazie specială şi a consolida în continuare parteneriatul nostru strategic”, se arată în acea solicitare.

Evenimentul va fi organizat pe 5 noiembrie în Sala Unirii, Sala Tache Ionescu și Sala I.I.C Brătianu și vor fi aproximativ 600 de invitați.

„În numele Corpului de Infanterie Marină al Statelor Unite ale Americii şi al comunității ambasadei SUA, vă mulțumesc pentru considerație”, se mai arată în solicitarea transmisă de ambasadorul american.

Este vorba despre un eveniment organizat la nivel local.

Editor : M.G.