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Corveta „Contraamiral August Roman”, primele trageri de la intrarea în serviciu. Exerciții de neutralizare a dronelor

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Augustin Roman
Foto: Forțele Navale Române
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Corveta „Contraamiral August Roman” a executat primele trageri cu instalaţiile artileristice de la bord de la intrarea în serviciul Forţelor Navale Române în cadrul unui antrenament pe mare. Echipajul a desfăşurat cu acest prilej mai multe exerciţii, printre care respingerea aviaţiei inamice, lupta împotriva navelor, neutralizarea dronelor aeriene şi maritime.

„Corveta «Contraamiral August Roman» – 261 a participat marţi, 6 octombrie, la un exerciţiu de antrenament pe mare, în cadrul căruia a executat trageri cu instalaţiile artileristice de la bord, prima activitate de acest tip de la intrarea în serviciul Forţelor Navale Române”, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Forţelor Navale Române.
 
Ei au menţionat că, în cadrul secvenţelor de antrenament executate în Marea Neagră, echipajul navei a desfăşurat exerciţii de căutare şi salvare pe mare, respingere a aviaţiei inamice, luptă împotriva navelor de suprafaţă şi neutralizare a pericolelor de navigaţie, precum şi a dronelor aeriene şi maritime.
 
De asemenea, militarii din grupa de inspecţie a navei au executat trageri cu armamentul individual din dotare.

„Corveta «Contraamiral August Roman» – 261 se află în ultimele etape ale procesului de operaţionalizare, iar în perioada următoare va contribui semnificativ la executarea misiunilor de asigurare a libertăţii de navigaţie şi la consolidarea prezenţei navale în zona de responsabilitate din Marea Neagră. În acest sens, unul dintre obiectivele exerciţiului a constat în evaluarea navei şi a echipajului de către o echipă din cadrul Centrului de Instruire, Simulare, Evaluare şi Jocuri de Război al Forţelor Navale”, a mai transmis sursa citată.

Corveta „Contraamiral August Roman” – 261 are la bord un echipaj format din 85 de militari şi este comandată de căpitan-comandorul Sorin Huruială.

Corveta din clasa HISAR a intrat în dotarea Forţelor Navale Române la data de 20 iunie 2026 şi este destinată executării unei game variate de misiuni, de la supraveghere, recunoaştere, patrulare, interdicţie maritimă şi căutare-salvare pe mare, până la lupta la suprafaţă, antiaeriană şi antisubmarin, inclusiv prin operarea de la bord a unui elicopter.

Editor : Sebastian Eduard

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