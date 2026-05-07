Vestea că Primăria Buzău vrea să dea 37.000 de euro pe un „coteț mobil” pentru găini a stârnit controverse și printre localnici. În timp ce unii o văd ca pe un lucru bun pentru copiii crescuți la oraș, alții sunt de părere că banii ar putea fi folosiți altfel. Primul care a ironizat public inițiativa a fost consilierul local PNL, Irinel Cîrstea, care a comparat prețul cu cel al unei garsoniere. De cealaltă parte, edilul admite că investiția e mare, dar dă asigurări că se va amortiza din vânzarea ouălor. Viitorul „coteț mobil” ar urma să fie amplasat într-un parc de la periferia orașului și va găzdui 250 de găini.

Apariția cotețului de zeci de mii de euro în proiectul de buget al municipiului a generat discuții aprinse la Buzău. Opoziția îl acuză pe primar că irosește banii municipalității pe lucruri inutile. Edilul se apără și spune că investiția își va scoate rapid banii.

„Suma vehiculată este mare, dar este sub 30.000 de euro, suma care va fi amortizată prin producția de ouă. E un sistem care a început să prindă și în România”, susține primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

„Noi, la Buzău, suntem obișnuiți cu astfel de cheltuieli, pentru că, în fiecare an, domnul primar a alocat sume de bani foarte mari pentru achiziții exotice”, spune ironic Irinel Cîrstea, consilier local.

Cotețul mobil ar trebui să îi învețe pe elevi ce înseamnă hrana sănătoasă. Va fi amplasat pe un teren aflat la ieșirea din municipiul Buzău și va găzdui 250 de găini.

„Îl vom lăsa atâtea zile cât este necesar, astfel încât să-i încorporăm și să fie solul îngrășat. Aceste păsări pot ajuta prin faptul că pot să ne ajute în combaterea unor dăunători”, e de părere Florentina Vasile, cercetător.

Localnicii au păreri împărțite.

„E foarte bine, pentru copiii care nu au unde să se ducă la țară”, e de părere altcineva.

„Coteț de găini? Pe dracu ghem! Numai asta nu trebuia”, spune vehement un bărbat.

Potrivit proiectului, ouăle bio vor fi folosite pentru hrana copiilor din creșe și grădinițe, dar vor ajunge și la centrul de vârstnici din Buzău.

