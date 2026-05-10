Republica Moldova a inaugurat primul pavilion național la Bienala de Artă de la Veneția. Proiectul este o premieră semnată de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. Tema ediției din acest an este „In Minor Keys” și explorează noi perspective asupra realităților contemporane. Într-un interviu pentru Digi24, Adelina Luft a vorbit despre semnificația lucrării „În a mia și a doua noapte” pe care o propune Republica Moldova.

„Am pregătit o instalație, auditivă, kinetică. Se numește „În a mia și a doua noapte”, este instalația lui Pavel Brăila. Instalația conține o serie de covoare care sunt ridicate in aer, suspendate in cupola de aici de la biserică de mai multe motoare de drone”, a explicat pentru Digi24 Adelina Luft.

„Vorbește despre mai multe lucruri, dar începe de la realitatea pe care o trăim cu toții. În special pe care Pavel Brăila a trăit-o la granița cu Ucraina, sunetul de drone. Dronele care cad la granița cu Ucraina sunt parte din realitate pe care și moldovenii o simt. Ne-am propus sa vorbim nu doar despre războiul localizat care se întâmplă la granița cu Europa, dar și cel care se întâmplă la nivel global”, a mai adăugat Adelina Luft.

Lucrarea este amplasată în Capela Santa Veneranda.

Expoziția este deschisă publicului începând cu 7 mai și va putea fi vizitată până pe 22 noiembrie.

