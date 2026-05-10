Video Covoare suspendate și motoare de drone. Cum arată primul pavilion al Republicii Moldova la Bienala de Artă de la Veneția

Instalația conține o serie de covoare care sunt ridicate in aer Foto: Ivan Erofeev

Republica Moldova a inaugurat primul pavilion național la Bienala de Artă de la Veneția. Proiectul este o premieră semnată de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. Tema ediției din acest an este „In Minor Keys" și explorează noi perspective asupra realităților contemporane.  Într-un interviu pentru Digi24, Adelina Luft a vorbit despre semnificația lucrării „În a mia și a doua noapte" pe care o propune Republica Moldova. 

Ediția din acest an a Bienalei de Artă de la Veneția găzduiește, pentru prima oară, și pavilionul Republicii Moldova. Proiectul este o premieră semnată de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. 

„Am pregătit o instalație, auditivă, kinetică. Se numește „În a mia și a doua noapte”, este instalația lui Pavel Brăila. Instalația conține o serie de covoare care sunt ridicate in aer, suspendate in cupola de aici de la biserică de mai multe motoare de drone”, a explicat pentru Digi24 Adelina Luft.

Tema ediției din acest an, „In Minor Keys”, explorează noi perspective asupra realităților contemporane.

„Vorbește despre mai multe lucruri, dar începe de la realitatea pe care o trăim cu toții. În special pe care Pavel Brăila a trăit-o la granița cu Ucraina, sunetul de drone. Dronele care cad la granița cu Ucraina sunt parte din realitate pe care și moldovenii o simt. Ne-am propus sa vorbim nu doar despre războiul localizat care se întâmplă la granița cu Europa, dar și cel care se întâmplă la nivel global”, a mai adăugat Adelina Luft.

Lucrarea este amplasată în Capela Santa Veneranda.

Expoziția este deschisă publicului începând cu 7 mai și va putea fi vizitată până pe 22 noiembrie.

