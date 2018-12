Cozi până în stradă la direcţiile de taxe şi impozite

Românii care au vrut să intre în noul an fără datorii la stat, dar au lăsat treaba pe ultima sută de metri, au plătit cu vârf şi îndesat. Au trebuit să stea la cozi infernale, unde s-au lovit şi de... sfânta birocraţie. Azi a fost ultima zi din 2018 în care contribuabilii au putut să îşi plătească taxele şi impozitele ori să îşi declare veniturile.

Românii veniţi la Direcţia Genereală de Taxe şi Impozite a sectorului 5 au fost nerăbdători să audă numărul bonului pe care l-au primit, înainte să se aşeze la coadă.

„Am venit pentru că am lăsat şi am zis să vin în ultima zi că n-o fi aşa aglomerat, dar tot aşa e. Mai stau vreo două ore, trei ore şi am 77”, spune un bărbat.

„Sunt de patru ore... Aici la sectorul 5 e foarte greu!”, adaugă altul.

Cine a venit cu altă treabă decât majoritatea contribuabililor a scăpat mult mai repede.

La sediul ANAF din sectorul 3 al Capitalei, coada a ajuns până în stradă. Iar oamenii care o formau nu erau la prima experienţă recentă de acest gen.

„Eu am mai fost şi ieri şi trebuia doar să aduc ceva. Şi ieri era la fel numai că înăuntru sunt mai multe birouri. Am stat o jumătate de oră. Nu (am rezolvat nimic – n.r.), pentru că nu am avut cum”.

Instituţiile publice au intrat de azi în vacanţă. Îşi vor relua programul de lucru la începutul lunii ianuarie.

