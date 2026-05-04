Creierul neanderthalienilor nu explică dispariția lor misterioasă. Diferențele față de Homo sapiens, mai mici decât se credea (studiu)

Expoziție permanentă a Muzeului Neanderthal, deschisă la Mettmann în 2016, include cele mai recente descoperiri științifice. Foto: Profimedia Images
Ipoteza diferențelor de capacitate cerebrală, pusă sub semnul întrebării Diferențele anatomice și limitele interpretărilor Diferențe minore, impact incert Demografia și „inundarea genetică”, explicații mai probabile

Cercetătorii care au examinat creierul oamenilor actuali au descoperit că acesta diferă mult mai semnificativ decât diferă creierul neanderthalienilor de cel al oamenilor moderni, punând sub semnul întrebării motivul pentru care acești veri evolutivi ai noștri au dispărut în mod misterios, transmite Live Science.

Ipoteza diferențelor de capacitate cerebrală, pusă sub semnul întrebării

Una dintre ipotezele avansate pentru dispariția misterioasă a neanderthalienilor în urmă cu aproximativ 40.000 de ani este diferența de capacitate cerebrală față de primii oameni moderni (Homo sapiens), care le-au invadat teritoriul în Eurasia și i-au învins în competiția pentru supraviețuire. Însă un nou studiu privind variațiile cerebrale relevă faptul că neanderthalienii și oamenii erau mult mai asemănători decât se credea anterior.

Craniile neanderthalienilor sunt, în mod evident, diferite ca formă de cele ale primilor oameni moderni. În timp ce neanderthalienii aveau cranii mai lungi și mai joase, cu arcuri sprâncenare mai pronunțate și orificii nazale mai mari, oamenii moderni au cranii mai rotunde, cu trăsături faciale mai mici. Interiorul craniului, numit endocraniu, arată, de asemenea, diferit la neanderthalieni față de oamenii moderni.

„Aceste diferențe de formă au fost folosite de mult timp pentru a sugera că neandertalienii se deosebeau din punct de vedere cognitiv de oamenii moderni”, au scris primul autor, Tom Schoenemann, antropolog la Universitatea Indiana din Bloomington, și colegii săi într-un studiu publicat luni (27 aprilie) în revista PNAS.

Human and Neanderthal brain comparison, illustration
Ilustrație comparativă între creierul omului modern (Homo sapiens) și cel al neanderthalianului (Homo neanderthalensis). Neanderthalienii aveau cranii mai alungite și creiere ușor mai mari decât oamenii moderni / Profimedia Images

Diferențele anatomice și limitele interpretărilor

Datorită diferențelor anatomice ale craniilor, mulți experți au presupus că neanderthalienii nu puteau vorbi la fel de bine ca oamenii, aveau abilități slabe de planificare și o memorie pe termen scurt limitată. Dar, problema este că aceste diferențe „nu au fost plasate în contextul variației populaționale umane moderne în ceea ce privește anatomia creierului, despre care se știe că este substanțială”, au scris cercetătorii.

Pentru a înțelege mai bine variațiile în anatomia creierului, cercetătorii au comparat două seturi mari de date RMN ale creierelor unor persoane în viață: 100 de chinezi de etnie Han și 100 de americani cu ascendență europeană. În aproape 70% din regiunile creierului evaluate de cercetători, aceștia au constatat că diferențele de volum între grupul de creiere chinezești și cel de creiere americane erau mai mari decât cele constatate anterior între neandertali și primii oameni moderni.

„Aceste dovezi nu susțin ideea că neanderthalienii ar fi avut creiere și abilități cognitive semnificativ diferite față de oamenii anatomici moderni care existau la acea vreme”, a declarat Schoenemann pentru Live Science într-un e-mail.

Dacă diferențele dintre populațiile umane moderne nu sunt semnificative din punct de vedere evolutiv – ceea ce presupun experții –, atunci nici diferențele similare la nivel cerebral dintre neanderthalieni și primii oameni moderni nu ar fi considerate semnificative din punct de vedere evolutiv, au scris cercetătorii.

Diferențe minore, impact incert

Cercetătorii au remarcat că chiar și diferențele mici de comportament și dimensiunea creierului pot avea potențial consecințe evolutive semnificative. S-a constatat că una dintre cele mai mari diferențe între creierul neanderthalienilor și cel al Homo sapiens este corelată cu atenția și inhibiția, ceea ce sugerează că neanderthalienii ar fi putut avea o capacitate de funcționare executivă ușor mai redusă. Cu toate acestea, „corelațiile dintre anatomia creierului și cogniție sunt foarte slabe”, a spus Schoenemann, și „chiar dacă diferențele în anatomia creierului sunt corecte, diferențele cognitive implicite ar fi foarte mici”.

Având în vedere că neanderthalienii au dispărut relativ repede după sosirea oamenilor moderni, „nu este clar dacă astfel de diferențe minore ar fi putut contribui în mod semnificativ la înlocuirea lor”, au scris cercetătorii. Dat fiind că creierele oamenilor din populațiile actuale diferă între ele într-o măsură mai mare decât diferă creierele neanderthalienilor și ale primilor oameni moderni de acum aproximativ 40.000 de ani, cercetătorii nu cred că neanderthalienii au dispărut din cauza lipsei de inteligență necesare adaptării.

Evolution Of The Human Skull
Evoluția umană. Set de cinci cranii diferite / Getty Images

Demografia și „inundarea genetică”, explicații mai probabile

Noul studiu „indică cu tărie demografia și inundarea genetică — posibil ca urmare a unor diferențe culturale — și nu diferențele înnăscute în ceea ce privește capacitatea cognitivă ca fiind cauza cea mai probabilă a înlocuirii neanderthalienilor”, au scris cercetătorii. Această idee – conform căreia genele unei specii minoritare sunt copleșite de cele ale speciei majoritare – face ecou cercetărilor recente care au modelat integrarea H. sapiens în populațiile de neanderthalieni, ceea ce ar fi putut duce la dispariția acestora din urmă în doar 10.000 de ani.

Cercetătorii au concluzionat că ar fi necesare studii suplimentare în acest sens, întrucât au comparat doar creierele unor persoane de origine chineză și americană.

„Este foarte posibil să existe diferențe și mai mari între populațiile umane moderne, ceea ce pune și mai mult sub semnul întrebării semnificația evolutivă a diferențelor estimate între anatomia creierului neanderthalienilor și cea a speciilor Homo sapiens anatomice moderne de astăzi”, au scris aceștia.

Editor : Ana Petrescu

