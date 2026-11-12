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Crimă mascată de incendiu la Timișoara: Poliţiştii l-au prins pe autor

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ancheta politie crima
Foto: Captură Digi24
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Un bărbat a fost ucis, iar clădirea din Timişoara în care acesta s-a adăpostit a fost incendiată. Poliţiştii au început cercetările şi l-au găsit deja pe autorul crimei, un bărbat de 49 de ani, care le-a declarat anchetatorilor că el i-a dat cu toporul în cap victimei, după o ceartă.

Pompierii au fost chemaţi, noaptea trecută, să stingă un incendiu pe bulevardul Antenei, din Timişoara, iar în timpul intervenţiei au găsit cadavrul carbonizat al unui bărbat. Ajunşi la faţa locului, medicii au constatat că omul a fost omorât înainte de incendiu, având capul zdrobit, cel mai probabil, cu un topor.

„În jurul orei 23:20, am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o clădire dezafectată de pe Bulevardul Antenei din Timişoara. La locul evenimentului s-au deplasat de urgenţă două autospeciale de stingere şi două autosanitare SMURD. Incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 20 de metri pătraţi. Din nefericire, în interiorul clădirii, a fost identificată o victimă decedată, carbonizată”, a transmis ISU Timiş.

Poliţiştii au început cercetările pentru a stabili cu precizie ce s-a întâmplat.

Din primele verificări, este posibil ca incidentul să fi avut loc în urma unei răfuieli între oameni ai străzii.

La scurt timp, agenţii l-au găsit pe presupusul atacator într-o altă clădire dezafectată din vecinătate, un bărbat de 49 de ani. Acesta le-a spus poliţiştilor că el l-a omorât pe bărbatul găsit carbonizat, după o ceartă şi că i-a dat cu toporul în cap.

Bărbatul fost reţinut şi urmează ca victima să fie identificată.

Editor : A.P.

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