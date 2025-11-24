Live TV

Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare"

Foto: Captură video Digi24

O elevă de la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina a ajutat la prinderea bărbatului care a ucis un taximetrist în noaptea de vineri. Tânăra făcea practică și în acea seară patrula împreună cu doi colegi, polițiști cu experiență. Un pont primit de fată i-a ajutat la prinderea criminalului.

Andreea are 20 de ani și este elevă la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina. Tânăra a visat de mică să devină polițistă. O noapte care părea liniștită pentru ea s-a transformat într-o intervenție contracronometru de prindere a unui bărbat extrem de periculos, care vineri a ucis un taximetrist pentru că nu avea bani pentru cursă. Un pont primit de eleva aflată în practică a dus la găsirea individului.

„Văzându-mă acolo la fața locului mi-a dat acest mesaj. L-am văzut, l-am transmis superiorilor și așa am reușit să punem informațiile cap la cap și am reușit să îl identificăm”, spune Andreea.

Bărbatul se afla într-o zonă greu accesibilă, în pădure. Purta geaca victimei și se comporta de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

„A recunoscut fapta pe care a făcut-o. Era o persoană foarte calmă. Nu era agitat absolut deloc, nu știu dacă el realiza ce s-a întâmplat, dar era foarte liniștit. Nu ne-a dat de înțeles că ar fi făcut ceva, dar datorită semnalmentelor și informațiilor pe care le-am avut am reușit să ne dăm seama că el este posibilul autor”, a mai povestit Andreea. 

„De la apel după o oră și jumătate l-am găsit”, adaugă ea.

Întrebată cât a mers prin pădure, eleva a spus: „Destul de mult. Era și ceață, era și întuneric, eram și atenți la orice mișcare”

Bărbatul acuzat de crimă a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile.

„În timpul unei curse de taxi, când se aflau pe podul care face legătură între strada Nicolae Racoviceanu şi DN 73D, în urma unui conflict spontan, bărbatul ce era transportat, în vârstă de 21 de ani, l-ar fi agresat fizic pe conducătorul de taxi, aplicându-i mai multe lovituri cu un cuţit, provocându-i mai multe răni care au cauzat decesul acestuia”, au transmis oficial procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş.

Tânărul bănuit de comiterea faptei a fost testat cu privire la un eventual consum de substanţe psihoactive, „testul rapid efectuat stabilind probabilitatea consumului anterior de amfetamină”.

