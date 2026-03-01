Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu consideră că nu e posibilă schimbarea regimului la Teheran, după moartea ayatollahului Ali Khamenei. Invitat duminică seară la Digi24, acesta a declarat că experiențe precedente au arătat că „acțiunile militare fără o intervenție pe teren” nu au dus la o schimbare de regim.

Întrebat de ce crede că momentan nu e posibilă o schimbare de regim la Teheran cu un alt tip de regim, Diaconescu a răspuns: „ În primul rând, experiențele anterioare - acțiunile militare din afară fără o intervenție pe teren sau chiar în condițiile unei intervenții cum a fost în Afganistan sau în Irak nu au generat o schimbare de regim. Au generat un anume tip de paradigmă, practic crizele cu foarte mari pierderi omenești continuând.

În al doilea rând, nici statele din Golf, chiar provocate de Iran, Arabia Saudită în jocul de culise a sprijinit această intervenție, dar sigur nu a oferit la un moment dat spațiul aerian pentru tranzitul avioanelor americane. După ce Iranul a atacat zone civile, nu numai cele de desfășurare militară americană au deschis spațiul aerian. Emiratele Arabe, la rândul lor, s-au declarat în stare de război, pentru că sistemele de apărare au fost necesar să fie activate date fiind atacurile în zonele civile. Deci nu este însă posibil plauzibil ca un stat sunit din Golf să meargă cu soldați împotriva unui stat șiit.

Americanii în egală măsură se înscrie într-o logică a președintelui Trump și nu numai a cetățeanului american de a nu-și mai trimite soldații pe diverse teatre de operațiuni, experiențele din anii trecuți fiind dramatice. Acum președintele Trump este pus în discuție în opinia publică din Statele Unite pentru că a promis ceva, s-a declarat împotriva lui Obama în legătură cu desfășurările militare, acum iată că acest lucru se întâmplă bun.

Mai este o situație care, cel puțin în plan retoric, complică în acest moment în Statele Unite întreaga dezvoltare, pentru că este acea diferență între o acțiune militară punctuală și declararea unui război de către Statele Unite, competențele, să le zicem constituționale, fiind ale Congresului”.

„Din perspectiva americană, această acțiune în Iran ar trebui, după cum sunt semnalele în acest moment, să se limiteze la câteva zile. Din perspectiva strategică, o tactică a Israelului ar mai trebui cam 2 săptămâni”, precizează fostul ministru de Externe.

Despre ce s-ar putea întâmpla în Iran în perioada următoare, Cristian Diaconescu a mai spus: „O astfel de acțiune de inteligență, odată ce este pregătită, are și variante privind pașii următori. Sunt foarte multe exemple, ultimul ar fi Venezuela”.

Declarațiile fostului ministru de Externe vin în contextul în care SUA și Israel au declanșat o operațiune militară în Iran, în timpul căreia a fost ucis și liderul supream al Iranului, Ali Khamenei.

La o zi după moartea ayatollahului, Donald Trump a anunțat că noua conducere de la Teheran a cerut negocieri cu SUA.

„Ei vor să discute, iar eu am fost de acord să discut, așa că voi discuta cu ei. Ar fi trebuit să o facă mai devreme”, a declarat Trump, potrivit publicației The Atlantic. Întrebat când ar putea avea loc aceste discuții, liderul american a răspuns: „Nu vă pot spune”.

