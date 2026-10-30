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Criza apei din Curtea de Argeş şi comunele limitrofe se încheie, după aproape un an. Analizele arată că este potabilă

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pahar umplut cu apa de la robinet
Apa potabilă de la robinet. Foto: GettyImages
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Apa furnizată în municipiul Curtea de Argeş şi comunele limitrofe a fost declarată din nou potabilă, după aproape un an de când analizele au indicat că nu este recomandată consumului uman.

Furnizorul serviciilor de apă-canal, SC Aquaterm, a anunţat vineri că Direcţia de Sănătate Publică a monitorizat săptămânal apa, şi după ce a constatat că timp de o lună a fost potabilă, a emis autorizaţia sanitară

"După expirarea perioadei de monitorizare efectuată săptămânal până la data de 31.08.2026 de către DSP, în baza evaluării obiectivului şi a documentaţiei depuse de către SC AQUATERM AG 98 SA pentru autorizare la data de 07.09.2026, Direcţia de Sănătate Publică Argeş a emis Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. 417/22.10.2026 pentru sistemul public de aprovizionare cu apă potabilă în municipiul Curtea de Argeş", informează societatea.

În acest context, SC Aquaterm anunţă că, începând cu data de 1 noiembrie, preţul apei furnizate consumatorilor, redus cu 47 de bani pe metru cub începând din luna ianuarie, va reveni la nivelul anterior.

"Astfel tariful reîntregit practicat de la 1 noiembrie 2026 pentru apa potabilă va fi de: 5,43 lei/mc fără TVA, respectiv 6,03 lei/mc cu TVA inclus, în mun. Curtea de Argeş; 2,24 lei/mc fără TVA, respectiv 2,49 lei/mc cu TVA inclus, la limita de proprietate cu UAT Valea laşului, UAT Valea Danului, UAT Băiculeşti şi UAT Albeştii de Argeş", se menţionează într-un anunţ al societăţii.

Ca urmare a creşterii turbidităţii, în contextul lucrărilor programate efectuate la amenajarea hidroenergetică Vidraru, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, a fost declarată nepotabilă la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a informat, încă din data de 10 noiembrie 2025, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni. Ulterior a fost depistată în apă bacteria Clostridium perfringers, iar mai târziu a fost confirmată prezenţa enterococilor intestinali.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Argeş a decis, în luna februarie, instituirea stării de alertă în municipiul Curtea de Argeş, după depistarea bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie. Administraţia locală a pus la dispoziţia populaţiei, împreună cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 20 de bazine cu apă potabilă alimentate în permanenţa de o cisternă a pompierilor.

În luna martie, societatea Aquaterm a început lucrările de modernizare a staţiei de tratare a apei, după ce Guvernul a aprobat, pe 24 februarie, măsuri pentru soluţionarea situaţiei de urgenţă privind alimentarea cu apă din municipiul Curtea de Argeş. Executivul a permis autorităţilor locale să finanţeze obiective de investiţii noi pentru reabilitarea filtrelor de nisip şi a instalaţiei hidraulice din galeria edilitară a filtrelor aferente Staţiei de tratare a apei Cerbureni, înainte de aprobarea bugetului local.

Calitatea apei a început să se îmbunătăţească în luna iunie, după realizarea unora dintre lucrările de modernizare a Staţiei de tratare de la Cerbureni.

Editor : A.P.

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