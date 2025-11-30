Live TV

Criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița. Anunțul Dianei Buzoianu după ședința cu autoritățile județene

Data publicării:
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Ministra Mediului, Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Toate nevoile primăriilor din localităţile afectate de criza apei generată de situaţia de la lacul de acumulare Paltinul vor fi centralizate şi se va organiza o şedinţă a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) pentru sprijinirea de la nivel de Guvern a localităţilor afectate de sistarea alimentării cu apă, a informat duminică ministrul Mediului, Diana Buzioanu.

Aceasta a arătat într-o postare pe Facebook, la finalul şedinţei de urgenţă cu autorităţile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, că se măsoară la fiecare oră nivelul de turbiditate a apei şi, imediat ce parametrii vor permite intervenţia, se va porni procesul de tratare a apei de către operatorul de apă, proces care va dura 72 de ore. Hidroelectrica va ajuta la asigurarea debitului de apă care urmează să fie tratată.

De asemenea, a precizat ministra Mediului, începând de marţi vor fi realizate lucrări de către operatorul de apă ESZ pentru suplimentarea rezervelor de apă prin bazinul de apă curată local.

„Pe termen mediu, lucrările care trebuie să fie realizate la Paltinu necesită coborârea nivelului apei sub un prag care va putea fi atins, cel mai probabil, în următoarele 6 luni. Experţii din şedinţa de astăzi au menţionat expres că aceste lucrări sunt critice pentru a asigura siguranţa barajului şi a populaţiei în context de viituri şi pentru alimentarea cu apă. În această perioadă este posibil să mai intervină situaţii similare precum cea din aceste zile, motiv pentru care este necesar ca toate autorităţile să aibă planuri realizate pentru suplimentarea rezervelor de apă. Autorităţile din subordinea Ministerului Mediului vor lucra alături de autorităţile de la nivel local în acest sens. În ceea ce priveşte analiza situaţiei actuale, corpul de control al Ministerului Mediului a cerut deja informaţii şi vom avea, zilele următoare, primele concluzii”, a subliniat Diana Buzoianu.

Ministra Mediului a convocat duminică o şedinţă cu prefecţii judeţelor Prahova şi Dâmboviţa, Daniel Nicodim şi Marian Tănase, cu primari din localităţile afectate şi cu reprezentanţii autorităţilor cu atribuţii pentru mobilizare după ce alimentarea cu apă a mai multor localităţi a fost sistată din cauza turbidităţii ridicate a apei din lacul de acumulare Paltinul, situaţie ce a fost generată de precipitaţiile abundente din cursul nopţii de sâmbătă spre duminică.

Editor : B.E.

