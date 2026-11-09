Criză în vămi: 1.000 de posturi neocupate, controale îngreunate și soluții care evită problema reală. Declarația Sindicatului Meridian

Sindicatul angajaţilor din vămi: Nu poţi pretinde fluidizarea traficului şi efectuarea unor controale vamale eficiente, în condiţiile în care personalul existent este insuficient, suprasolicitat, îmbătrânit

Sindicatul Naţional „Meridian”, care îi reprezintă pe angajaţii din Autoritatea Vamală Română, cere grupului de lucru interinstituţional creat în scopul identificării de soluţii pentru fluidizarea traficului şi creşterea capacităţii de control la frontieră „să nu se limiteze doar la identificarea unor soluţii tehnice sau organizatorice de moment, ci să abordeze cauzele reale ale blocajelor din sistem”, sindicaliştii invocând, în acest sens, deficitul de personal, repartizarea necorespunzătoare a noilor salariaţi şi transferuri „fără o strategie de pregătire profesională”.

„Nu se poate solicita creşterea capacităţii de control la frontieră fără asigurarea resurselor umane necesare şi nu poţi pretinde fluidizarea traficului şi efectuarea unor controale vamale eficiente în condiţiile în care personalul existent este insuficient, suprasolicitat, iar politica de recrutare şi promovare nu răspunde nevoilor reale ale instituţiei”, transmite sindicatul „Meridian”, printr-un comunicat dat publicităţii luni.

Sindicaliştii care lucrează în Autoritatea Vamală susţin că aglomeraţia şi întârzierile din birourile vamale de frontieră reprezintă „consecinţa directă a unei politici de personal defectuoase şi a ignorării problemelor structurale din sistemul vamal” şi consideră că aprobarea de către Guvernul României a constituirii unui grup de lucru interinstituţional, care să identifice soluţii pentru fluidizarea traficului şi creşterea capacităţii de control la frontieră, reprezintă „o recunoaştere a existenţei acestor probleme structurale grave”.

„Considerăm însă că simpla constituire a acestuia nu rezolvă problemele acumulate în ani de zile şi nu poate înlocui o strategie coerentă de personal, investiţiile şi măsurile administrative necesare funcţionării sistemului vamal.(...) Solicităm Guvernului României ca activitatea grupului de lucru interinstituţional să nu se limiteze doar la identificarea unor soluţii tehnice sau organizatorice de moment, ci să abordeze cauzele reale ale blocajelor din sistem”, se arată în documentul transmis de sindicat.

Organizaţia lucrătorilor din vămi susţine că principalele cauze ale blocajelor din birourile vamale de frontieră „sunt cunoscute şi nu mai pot fi ignorate”.

Potrivit acesteia, una dintre cauze este deficitul „major” de personal care afectează direct capacitatea de desfăşurare a controalelor vamale şi de gestionare a fluxurilor de transport şi mărfuri, la nivelul Autorităţii Vamale Române existând aproximativ 1.000 de posturi vacante.

O altă cauză este legată de dimensionarea defectuoasă a personalului, sindicaliştii arătând că repartizarea resurselor umane nu a ţinut cont de volumul real al activităţilor şi de importanţa strategică a punctelor de trecere a frontierei.

Salariaţii din vămi invocă, de asemenea, „angajări insuficiente, realizate sporadic şi mai ales în structurile centrale, şi repartizarea necorespunzătoare a noilor salariaţi”, vârsta medie înaintată a angajaţilor, coroborată cu lipsa unor recrutări constante şi transferuri „fără o strategie de pregătire profesională” în structurile Autorităţii Vamale.

„Personalul transferat nu dispune de experienţa şi pregătirea specifică activităţii vamale, ceea ce presupune perioade de formare şi adaptare. Mai mult, există situaţii în care persoane transferate din alte structuri au fost promovate într-un interval foarte scurt în funcţii de conducere, o asemenea abordare ridică probleme serioase privind respectarea principiilor profesionalismului, meritocraţiei şi valorificării experienţei personalului de specialitate existent”, subliniază sindicaliştii.

Guvernul a decis, joi, constituirea unui Grup de lucru interinstituţional, coordonat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care va avea ca obiectiv îmbunătăţirea activităţii din punctele de trecere a frontierei.

Editor : Sebastian Eduard