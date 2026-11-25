Mai bine de un sfert din cele mai noi tramvaie ale STB, cele lungi și verzi, Imperio, stau defecte în depouri. Din lipsă de bani pentru piese și reparații, susțin vatmanii, care au decis să anunțe public problema. În locul tramvaielor defecte, pe traseele Bucureștiului circulă vagoane vechi, ruginite, cârpite cu piesele celor abandonate de mulți ani din cauza uzurii. Primarul general al Capitalei anunță că va verifica situația.

„Situația vagoanelor Imperio la nivel de STB SA deja devine foarte tragică, în condițiile în care 30% din parcul Imperio sunt trase pe dreapta”, spune Marius Bucur, vatman și prim-vicepreședinte Sindicatul Liber.

„La mine ajung greu informațiile de la STB, a fost unul dintre motivele pentru care am cerut insolvența”, spune primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Un miliard și 43 de milioane de lei au costat cele 100 de tramvaie Imperio din București. Altfel spus, 10 milioane și 430 de mii de lei fiecare. Primele 15 au început să circule în urmă cu doar patru ani, pe linia 41, între Ghencea și Piața Presei. Pentru ele, STB a investit alți bani mulți pentru lărgirea și prelungirea peroanelor de pe traseu. Astăzi, însă, 30 de tramvaie Imperio zac în depouri: două - ciocnite frontal zilele trecute, 28 - cu diverse defecțiuni.

„Unele dintre ele, primele 20 de vagoane, din primul lot, au ieșit deja din garanție. Avem 14 vagoane trase pe dreapta Imperio doar în secția Sud-Vest. Bineînțeles, mai sunt în depoul Dudești, în depoul Colentina. Cele care sunt scoase din garanție stau pe dreapta, pentru că nu aduc piese pentru vagoane”, mai spune Marius Bucur.

Între Ghencea și Piața Presei, de exemplu, trebuiau să circule doar vagoane Imperio. Între Rahova și Piața Unirii, la fel. Din cauza celor defecte, circulă amestecate cu cele vechi, ruginite. Și acelea cârpite cu piese uzate, extrase de pe vagoane abandonate.

„S-a ajuns la 'canibalism', în ghilimelele de rigoare: vagoanele care cădeau defecte erau luate piese de pe ele, cu toate că nu mai erau în stare foarte bună, și puse pe vagoanele imobilizate și scoase în traseu”, povestește Marius Bucur.

„Vreau să văd și eu ce se întâmplă. Știu că au fost probleme în trecut cu autobuzele, pentru că cei care livrau autobuzele nu asigurau mentenanța în timp real, pentru că aceste investiții erau făcute de către Primăria Capitalei. Știam că o parte din tramvaie au probleme, sunt zgomotoase, de acest lucru știu, dar faptul că 30%... Mi se pare ceva enorm și, dacă este așa... Nu mi-a fost adusă la cunoștință această informație și o voi verifica”, susține primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Condiții n-au nici vatmanii. La multe capete de linie nu sunt nici toalete. În Ghencea, vatmanilor le-a fost adusă una urâtă, din plastic. Nu este racordată la curent, nici la apă, nici la canalizare. Și n-are niciun produs igienic.

„Da, aceeași toaletă este și pentru doamne, și pentru domni”, spune o vatmaniță.

Editor : Izabela Zaharia