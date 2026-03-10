Live TV

Crucea Roșie Internațională face apel la 44 de milioane euro pentru a ajuta persoanele afectate de războiul din Iran

The flag of International Red Cross and Red Crescent Movement against a blue sky in Manno, Switzerland. The Red Cross is an international humanitarian
Foto: Profimedia Images

Federaţia Internaţională a Crucii Roşii (FICR) a lansat, marţi, un apel pentru a strânge 40 de milioane de franci elveţieni, echivalentul a 44 de milioane de euro în scopul susţinerii activităţilor umanitare ale Semilunii Roşii Iraniene în faţa „creşterii puternice a nevoilor” din cauza războiului declanşat de SUA şi Israel.

Cu aceste fonduri se doreşte sprijinirea a cinci milioane de persoane afectate din 30 de provincii ale Iranului pe parcursul următoarelor 16 luni, a precizat FICR într-un comunicat citat de EFE și preluat de Agerpres.

„Va fi dată prioritate celor care sunt direct afectaţi de ostilităţi, de daunele aduse infrastructurii şi de întreruperea serviciilor de bază”, a indicat FICR.

„Activitatea pe teren a Semilunii Roşii Iraniene şi a FICR este vitală pentru salvarea de vieţi, fiecare moment contează”, a indicat reprezentanta FICR în Iran, Maria Martinez.

Federaţia a mai informat că peste 2.100 de echipe de intervenţie şi mai mult de 6.500 de membri ai personalului, precum şi voluntari au fost desfăşuraţi pentru a sprijini comunităţile afectate.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Effie Defrin, a asigurat luni seară că de la începutul ofensivei au fost ucişi 1.900 de soldaţi şi comandanţi ai regimului iranian, în timp ce organizația neguvernamentală HRANA, cu sediul în Statele Unite, estimează că peste 1.100 de civili au murit din 28 februarie, ziua în care a început escaladarea conflictului ca urmare a bombardamentelor SUA şi ale Israelului împotriva Iranului şi a răspunsului ulterior al Teheranului.

Editor : Ana Petrescu

