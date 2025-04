Cruzime fără margini în Tulcea: Două cățelușe au fost ucise de un bărbat în prima zi de Paște, pentru că i-au speriat copilul

Caz sfâșietor la Tulcea: Două cățelușe au fost ucise cu bestialitate în propria curte, în prima zi de Paște. Un bărbat le-ar fi omorât pe motiv că i-ar fi speriat băiatul care a căzut cu bicicleta. Când proprietarii patrupedelor au plecat de acasă, bărbatul a intrat în curtea lor și și-ar fi făcut singur dreptate. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere sunt cutremurătoare. Pedeapsa maximă pe care o riscă făptașul este de 7 ani de închisoare.

Prima zi de Paște a fost ultima zi de viață petru Alma și Emma, două cățelușe ucise fără milă.

Totul a început când, într-un moment de neatenție al stăpânilor, animalele au ieșit din curte. Un copil s-ar fi speriat de ele și a căzut cu bicicleta. După ce proprietarii au plecat de acasă, tatăl băiatului a intrat în curtea lor, așa cum au surprins camerele de supraveghere. Întâi cu copilul, apoi a revenit singur. Proprietarii spun că atunci s-ar fi năpustit asupra celor două cățelușe cu o bâtă. Cea de-a treia căţeluşă a familiei s-a ascuns şi aşa a scăpat cu viaţă.

Cornelia Gavrilă, mama proprietarei căţeluşelor: Horror. Noi când am ajuns acasă și am văzut sânge peste tot. Fata m-a sunat repede: mamă, vino repede că mi-a omorât cățeii! Am auzit numai poc. A intrat în cățel direct cu bicicleta. M-am dus și l-am ridicat. L-am intrebat: te doare ceva? Mă doare mâna.

Într-un răspuns pentru Digi24, medicii confirmă că băiatul nu a avut nicio urmă de mușcătură sau zgârietură de animal. Traumatismele sunt în urma căderii cu bicicleta.

Zonia Geantimir , mama suspectului: Băiatul s-a speriat. Cățelul s-a repezit la roata bicicletei. A căzut, are mânuţa în ghips.

Reporter: Băiatul dvs de ce a luat decizia să omoare doi cățeluși?

-A intrat în curte, i-a strigat, nu i-a răspuns nimeni, s-a enervat mai tare şi a dat în căţei. Le-am zis vă cumpărăm alţi câini, 2-3. A fost şi el băut, înţelegeţi...

Ionela Herda, purtător de cuvânt IPJ Tulcea: S-a dispus continuare urmăriii penale față de persoana bănuită. E urmărită penal de uciderea animalelor cu intenţie fără drept şi violare de domiciliu. A fost dispusă măsura de reţinere pentru 24 de ore.

Ulterior, instanţa a decis ca bărbatul să fie arestat la domiciliu timp de 30 de zile, decizie care a provocat revoltă pe reţelele sociale unde zeci de mii de oameni s-au alăturat familiei căţeluşelor şi cer dreptate pentru patrupede. Pedeapsa prevăzută în lege pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, este între 2 şi 7 ani de închisoare.

