CSM acuză Guvernul că „sfidează autoritatea judecătorească”: „Nu există deschidere pentru dialog”

Consiliul Superior al Magistraturii a criticat, miercuri, din nou, reforma pensiilor magistraţilor iniţiată de Guvernul Bolojan, despre care susține că „a perseverat în atitudinea de sfidare a autorităţii judecătoreşti”.

„Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situaţie de o gravitate excepţională generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenţi ai factorului politic la adresa sistemului judiciar, care au culminat cu iniţierea şi adoptarea demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor. În mai multe rânduri Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenţia asupra riscurilor cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraţilor, prin luări de poziţie ale factorului politic şi prin campanii mediatice care au urmărit discreditarea sistemului judiciar şi culpabilizarea acestuia pentru situaţia economică şi socială în care se află România”, a transmis CSM, într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Potrivit CSM, factorul politic a perseverat „în atitudinea de sfidare a autorităţii judecătoreşti, nemanifestând niciun fel de deschidere pentru dialog şi cooperare”.

„Aspectele semnalate de Consiliu sunt în continuare de actualitate, întrucât niciuna dintre cauzele care au generat reacţia sistemului judiciar nu a fost înlăturată, neexistând vreo preocupare cu privire la impactul demersurilor factorului politic asupra independenţei justiţiei, care reprezintă garanţia fundamentală a dreptului cetăţeanului la un proces echitabil. În egală măsură, o justiţie independentă şi pe deplin funcţională este indispensabilă şi pentru ceilalţi profesionişti ai dreptului a căror activitate este convergentă cu acelaşi obiectiv al garantării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. În mod regretabil, în pofida perioadei de timp semnificative trecute de la reacţia fermă a sistemului judiciar, factorul politic a perseverat în atitudinea de sfidare a autorităţii judecătoreşti, nemanifestând niciun fel de deschidere pentru dialog şi cooperare onestă cu reprezentanţii acesteia, ci dimpotrivă continuând în aceeaşi retorică a culpabilizării magistraţilor români”, a susţinut CSM.

Consiliul îi asigură pe toţi judecătorii şi procurorii că „va utiliza în continuare toate instrumentele legale pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statutului magistraţilor, astfel încât să fie garantate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi parcursul democratic al societăţii româneşti”.

La sfârşitul lunii iulie, premierul Ilie Bolojan a anunţat un proiect legislativ prin care propune creşterea vârstei standard de pensionare a magistraţilor la 65 de ani.

De asemenea, proiectul prevede ca pensia unui magistrat să fie de maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din brut, cum este în prezent.

Legea a fost adoptată în Parlament, dar a fost atacată de Instanţa supremă la Curtea Constituţională, care a amânat de două ori să se pronunţe în acest caz.

Editor : C.L.B.