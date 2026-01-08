CSM vrea să limiteze numărul de dosare repartizate zilnic judecătorilor. Noul mecanism de normare ar putea fi aplicat din martie 2026

Secţia pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat joi, 8 ianuarie, iniţierea unor consultări ample cu instanţele din ţară, avocaţii şi alte profesii juridice, în vederea implementării unui nou „mecanism de normare” a activităţii judiciare. Măsura urmăreşte o repartizare mai echitabilă a dosarelor şi reducerea supraaglomerării instanţelor.

Potrivit unui comunicat al CSM, decizia vine în contextul unei creşteri exponenţiale a volumului de muncă din sistemul judiciar, dublată de „insuficienţa cronică a resurselor umane” şi de concluziile consultării judecătorilor realizate în decembrie 2025.

De ce este nevoie de un mecanism de normare

Reprezentanţii Secţiei pentru judecători şi membrii societăţii civile din CSM consideră esenţială eficientizarea activităţii instanţelor, cu accent pe calitatea actului de justiţie.

În acest sens, propun o normare „realistă” a activităţii judecătorilor şi măsuri de degrevare a instanţelor.

„Finalizarea acestor demersuri este necesară pentru asigurarea unui volum optim de activitate pentru judecători”, se arată în comunicatul CSM.

Conform documentului, mecanismul de normare are la bază mai multe principii-cheie:

-ajustarea numărului de dosare în funcţie de capacitatea reală a fiecărei instanţe;

-stabilirea unei norme de dosare/judecător, raportată la datele europene;

-determinarea capacităţii zilnice a instanţei în funcţie de dosarele înregistrate şi de numărul de judecători activi;

-normarea la nivel de instanţă şi materie juridică, cu repartizare aleatorie şi echilibrată între completuri, ţinând cont şi de complexitatea cauzelor;

-completarea normării cu sistemul de puncte de complexitate, nu înlocuirea acestuia.

Cum se va calcula capacitatea zilnică

În practică, dacă într-o zi sunt înregistrate mai multe dosare decât capacitatea zilnică stabilită, instanţa va repartiza doar dosarele pe care le poate judeca efectiv, restul urmând să fie plasate pe o listă de aşteptare.

Acestea vor fi repartizate ulterior după principiul FIFO: „primul intrat, primul ieşit”.

Dacă numărul de dosare este mai mic decât capacitatea zilnică, diferenţa se va reporta pentru ziua următoare.

Dosarele urgente, stabilite ca atare de CSM, vor fi repartizate în aceeaşi zi, chiar dacă depăşesc capacitatea, urmând ca această depăşire să fie compensată ulterior, astfel încât, la nivel anual, norma să fie respectată.

Calendarul implementării

Pentru aplicarea noului mecanism, CSM a stabilit un calendar clar:

până la 23 ianuarie 2026 – consultarea instanţelor, a Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) şi a altor profesii juridice;

până la 30 ianuarie 2026 – finalizarea analizei propunerilor de modificare legislativă;

până la 2 februarie 2026 – transmiterea propunerilor către entităţile cu iniţiativă legislativă;

până la 27 februarie 2026 – definitivarea mecanismului şi adaptarea legislaţiei secundare;

2 martie 2026 – implementarea efectivă a măsurilor de normare în instanţe.

Dacă va fi aplicat conform planului, noul sistem ar putea schimba semnificativ modul în care sunt repartizate dosarele în instanţele din România, cu impact direct asupra duratei proceselor şi a încărcării judecătorilor.

