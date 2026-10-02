Un bărbat în vârstă de 62 de ani din municipiul Sfântu Gheorghe a fost reținut de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) după ce ar fi dezvoltat o plantație de canabis. Anchetatorii au ridicat 60 de plante și peste 5 kilograme de canabis.

Bărbatul de 62 de ani este cercetat acum pentru trafic de droguri de risc și urmează să afle dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile.

„Din actele de urmărire penală efectuate a reieșit că, pe parcursul anului 2026, inculpatul a inițiat și dezvoltat, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, o cultură de canabis indoor, destinată comercializării”, potrivit DIICOT.

În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat 60 de plante de canabis și alte 5,4 kilograme, ambalate în 9 pungi vidate.

Cultură de canabis în Covasna, 60 de plante confiscate. Un bărbat de 62 de ani a fost reținut de DIICOT Deschide galeria foto

Editor : M.G.