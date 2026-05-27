Un bărbat de 47 de ani a fost reţinut de procurorii DIICOT, iar o femeie de 44 de ani a fost plasată sub control judiciar, după ce anchetatorii au descoperit în judeţul Ilfov mai multe culturi indoor de canabis destinate comercializării. Potrivit autorităților, seminţele erau cumpărate din Olanda şi trimise prin poștă în România.

Ancheta a fost desfăşurată de poliţiştii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere şi Control al Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti Otopeni, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Structura Centrală.

Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie - mai 2026, bărbatul, ajutat de femeia cercetată în dosar, ar fi amenajat un spaţiu special în oraşul Măgurele, unde a înfiinţat şi întreţinut culturi in-door de canabis.

„Din probele administrate a rezultat faptul că, în perioada februarie - mai 2026, inculpatul, cu sprijinul inculpatei, a creat un spaţiu special destinat, pe raza oraşului Măgurele, unde a înfiinţat şi îngrijit culturi in-door de canabis, destinate comercializării”, au transmis anchetatorii.

Conform DIICOT, seminţele de canabis ar fi fost procurate din Olanda şi introduse în ţară prin intermediul unor colete expediate pe cale aeriană.

În urma percheziţiilor făcute marţi în judeţul Ilfov, anchetatorii au ridicat 88 de plante de canabis aflate în diferite stadii de dezvoltare, aproximativ 22 de kilograme de canabis, mai multe legături de plante puse la uscat, instalaţii şi echipamente pentru întreţinerea culturilor, ghivece, fertilizanţi, dar şi sumele de 10.000 de lei şi 2.300 de euro.

Miercuri, procurorii au sesizat Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele bărbatului reţinut.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală.

