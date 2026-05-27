Live TV

Video&Foto Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Semințele erau aduse din Olanda prin poștă

Data actualizării: Data publicării:
WhatsApp Image 2026-05-27 at 13.48.42
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT

Un bărbat de 47 de ani a fost reţinut de procurorii DIICOT, iar o femeie de 44 de ani a fost plasată sub control judiciar, după ce anchetatorii au descoperit în judeţul Ilfov mai multe culturi indoor de canabis destinate comercializării. Potrivit autorităților, seminţele erau cumpărate din Olanda şi trimise prin poștă în România.

Ancheta a fost desfăşurată de poliţiştii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere şi Control al Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti Otopeni, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Structura Centrală.

Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie - mai 2026, bărbatul, ajutat de femeia cercetată în dosar, ar fi amenajat un spaţiu special în oraşul Măgurele, unde a înfiinţat şi întreţinut culturi in-door de canabis.

„Din probele administrate a rezultat faptul că, în perioada februarie - mai 2026, inculpatul, cu sprijinul inculpatei, a creat un spaţiu special destinat, pe raza oraşului Măgurele, unde a înfiinţat şi îngrijit culturi in-door de canabis, destinate comercializării”, au transmis anchetatorii.

Conform DIICOT, seminţele de canabis ar fi fost procurate din Olanda şi introduse în ţară prin intermediul unor colete expediate pe cale aeriană.

În urma percheziţiilor făcute marţi în judeţul Ilfov, anchetatorii au ridicat 88 de plante de canabis aflate în diferite stadii de dezvoltare, aproximativ 22 de kilograme de canabis, mai multe legături de plante puse la uscat, instalaţii şi echipamente pentru întreţinerea culturilor, ghivece, fertilizanţi, dar şi sumele de 10.000 de lei şi 2.300 de euro.

Miercuri, procurorii au sesizat Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele bărbatului reţinut.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT
Deschide galeria foto

Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT | Poza 1 din 12
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT | Poza 2 din 12
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT | Poza 3 din 12
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT | Poza 4 din 12
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT | Poza 5 din 12
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT | Poza 6 din 12
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT | Poza 7 din 12
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT | Poza 8 din 12
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT | Poza 9 din 12
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT | Poza 10 din 12
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT | Poza 11 din 12
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT | Poza 12 din 12
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Foto DIICOT
,

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Avertizare meteo de furtuni.
3
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Alexander Lukashenko
5
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
girofar al unei masini de politie
Directoare financiară din București, acuzată că a furat peste 11 milioane de lei din conturile unor firme. Cum justifica tranzacțiile
poza perchezitii19052026
Percheziții de amploare în șase județe din România: milioane de țigări de contrabandă și pastile trimise în Finlanda
politisti la perchezitii
Percheziții de amploare în București și trei județe, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și violențe
barbat cu mainile incatusate la spate
Un britanic urmărit internațional a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în țara sa 500 de kilograme de cocaină
chitila
Intervenţie pentru salvarea a doi adolescenți căzuţi într-un lac din Chitila. Au fost scoși din apă și transportați la spital
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: „L-am mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că...
Detaliu mâna unui deputat care votează în Camera Deputaților
Vânzarea acțiunilor în cazul companiilor de stat, interzisă până la...
Ultimele știri
Șantajul gazului. Cum încearcă Rusia să blocheze drumul Armeniei către Uniunea Europeană
De ce demisionează Tulsi Gabbard, directoarea Serviciului Național de Informații al SUA și cine ar putea să o înlocuiască
Comisarul UE pentru Apărare îndeamnă țările să renunțe la fabricarea armelor „haute couture”: „O producție extrem de sofisticată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
Atanas Trică, transfer spectaculos la Dinamo?! Oficialii celor de la U Cluj confirmă negocierile: “Există un...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Daniel Pancu a plecat oficial de la CFR Cluj! Pe cine pune Neluțu Varga antrenor. Update exclusiv
Adevărul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...