Live TV

Cum a ajuns drapelul României să fie folosit la cărat gunoi într-o comună din Suceava. Mesajul primarului

Data actualizării: Data publicării:
drapel gunoi
Foto via news.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Patru persoane au fost surprinse în timp ce foloseau un drapel al României pentru a căra gunoi din curtea Primăriei Bosanci, judeţul Suceava, fotografia distribuită pe net stârnind un val de reacţii negative. Primarul Neculai Miron a transmis scuze pentru incident.

Patru persoane au fost surprinse în timp ce foloseau un drapel pentru a căra gunoi din curtea Primăriei Bosanci.

O fotografie a fost intens distribuită pe internet, stârnind un val de critici, atâtd in partea locuitorilor, cât şi a altor internauţi, scrie News.ro.

„Regretăm profund incidentul în care drapelul României a fost folosit în mod necorespunzător pentru a transporta resturi vegetale”, a transmis, tot în online, primarul comunei Bosanci, Neculai Miron (AUR).

Acesta a precizat că, în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, viceprimarul localităţii a dispus înlocuirea steagurilor, iar drapelele vechi au fost depozitate la punctul de colectare pentru textile.

„Ulterior, un drapel a fost luat de acolo şi folosit impropriu. Cerem scuze publice pentru această situaţie şi tratăm incidentul cu toată seriozitatea”, a mai transmis Neculai Miron.

Potrivit legii, „cetăţenii sunt datori să manifeste respect faţă de drapelul şi imnul naţional al României şi să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora”.

Încălcarea interdicţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

La începutul lunii septembrie, un proiect AUR depus în Parlament şi care a trecut deja de Senat în 2023, a fost pus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, fără să aibă raport întocmit de comisiile de specialitate.

Proiectul controversat privind proclamarea Zilei Drapelului Naţional al României prevedea amenzi de până la 10.000 lei pentru refuzul unui oficial de a săruta Drapelul Naţional al României şi de 20.000 de lei, pentru instituţiile media care nu acordă spaţiu de emisie de 30 de minute în ziua în care se sărbătoreşte drapelul.

Propunerea legislativă mai impunea amenzi de până la 30.000 de lei dacă autorităţile locale nu stabilesc un loc public denumit „Piaţa Tricolorului”, în termen de 45 de zile de la promulgarea legii.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance profimedia
1
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
marco rubio
2
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
mojtaba khamenei
4
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, lansează un avertisment după rezultatele...
nicusor dan si elbridge colby subsecretar_pentru_politica_de_aparare_al_statelor_unite_ale_americii-32
5
Surse: N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este dispusă să...
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Digi Sport
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
petrisor peiu inquam george calin
Petrișor Peiu: Europa se află în pragul unei noi explozii a prețurilor. Cea mai mare contribuție o are creșterea prețurilor la energie
alexandru nazare
„Bugetul statului la ora adevărului”. AUR a depus o moțiune simplă împotriva lui Alexandru Nazare
Gigi Becali.
Becali: Simion este genial în a fi viclean. Eu cred că singura salvare a noastră de AUR este Georgescu
petrisor peiu inquam george calin
AUR pregătește o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor pe tema deficitului bugetar. Petrișor Peiu: „Vrem să aflăm adevărul”
Luca Niculescu Guvern 2
Premierul Luca Niculescu nu merge în Parlament să prezinte situația deficitului bugetar cerută de AUR. Are întâlniri cu sindicatele
Recomandările redacţiei
luca niculescu INSTANT_4_COTROCENI_VICTORIA_016_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu, despre relația Guvern - mediu de afaceri: Propun trei...
EU Summit
Europa divizată. Liderii se ceartă pe cine să discute cu Putin, în...
profimedia-1149710906
Regele Charles, „arma secretă” a Londrei: „Guvernul îi cere să se...
Italian police cars
Un hoț român a adormit în casa pe care a jefuit-o. Bărbatul s-a...
Ultimele știri
Accident în estul Franței: un autobuz care ar transporta elevi a ajuns într-un șanț. Autoritățile spun că există mai multe victime
Reactorul 1 de la Cernavodă va fi reconectat vineri la Sistemul Energetic Național, după mai mult de trei luni de oprire
Bărbat rănit într-o explozie dintr-un poligon din Brașov: incidentul este catalogat drept accident de muncă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
9 semne că ai găsit bărbatul potrivit pentru o relație de durată. Ce contează cu adevărat, potrivit experților
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Ofertă din China pentru „perla” lui Gigi Becali de la FCSB!? „Are clauză 50 de milioane!”
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, salt uriaș în clasamentul coeficienților! Oltenii pot egala performanța FCSB de acum 2...
Adevărul
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rică Răducanu, de la gloria Rapidului la lupta cu dependența. Viciul care i-a schimbat viața.
Pro FM
Cât câștigă artiștii români pentru concertele de Revelion 2027. Smiley și Alex Velea, onorariu fabulos când...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum arată John Goodman după ce a slăbit 90 de kilograme. „Încă încerc să mă obișnuiesc cu fața mea” 
Adevarul
A căzut pe scări la 3 ani și s-a trezit spunând că a fost preoteasă în Egiptul Antic. Povestea lui Dorothy...
Newsweek
Cine ar putea primi 1.000 lei în plus la pensie? Banii vor ajuta la acoperirea cheltuielilor din sezonul rece
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Sharon Stone și fiul ei, apariție elegantă în Hollywood. Actrița, zâmbitoare alături de băiatul său de 20 de...
UTV
Bianca Censori a strălucit la propriu într-o salopetă mulată, acoperită cu cristale. Arhitecta a atras toate...