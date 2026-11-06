Cum a ajuns drapelul României să fie folosit la cărat gunoi într-o comună din Suceava. Mesajul primarului

Patru persoane au fost surprinse în timp ce foloseau un drapel al României pentru a căra gunoi din curtea Primăriei Bosanci, judeţul Suceava, fotografia distribuită pe net stârnind un val de reacţii negative. Primarul Neculai Miron a transmis scuze pentru incident.

Patru persoane au fost surprinse în timp ce foloseau un drapel pentru a căra gunoi din curtea Primăriei Bosanci.

O fotografie a fost intens distribuită pe internet, stârnind un val de critici, atâtd in partea locuitorilor, cât şi a altor internauţi, scrie News.ro.

„Regretăm profund incidentul în care drapelul României a fost folosit în mod necorespunzător pentru a transporta resturi vegetale”, a transmis, tot în online, primarul comunei Bosanci, Neculai Miron (AUR).

Acesta a precizat că, în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, viceprimarul localităţii a dispus înlocuirea steagurilor, iar drapelele vechi au fost depozitate la punctul de colectare pentru textile.

„Ulterior, un drapel a fost luat de acolo şi folosit impropriu. Cerem scuze publice pentru această situaţie şi tratăm incidentul cu toată seriozitatea”, a mai transmis Neculai Miron.

Potrivit legii, „cetăţenii sunt datori să manifeste respect faţă de drapelul şi imnul naţional al României şi să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora”.

Încălcarea interdicţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

La începutul lunii septembrie, un proiect AUR depus în Parlament şi care a trecut deja de Senat în 2023, a fost pus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, fără să aibă raport întocmit de comisiile de specialitate.

Proiectul controversat privind proclamarea Zilei Drapelului Naţional al României prevedea amenzi de până la 10.000 lei pentru refuzul unui oficial de a săruta Drapelul Naţional al României şi de 20.000 de lei, pentru instituţiile media care nu acordă spaţiu de emisie de 30 de minute în ziua în care se sărbătoreşte drapelul.

Propunerea legislativă mai impunea amenzi de până la 30.000 de lei dacă autorităţile locale nu stabilesc un loc public denumit „Piaţa Tricolorului”, în termen de 45 de zile de la promulgarea legii.

Editor : B.E.