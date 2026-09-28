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Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn. Anunțul Jandarmeriei

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Transport de lemne.
Transport de lemne. Foto: Profimedia Images
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Caz ieșit din comun în județul Dâmbovița. Reprezentanții Jandarmeriei au transmis că au identificat un bărbat decedat care figura în aplicația SUMAL 2.0 ca șofer al unor trasporturi de materiale lemnoase în cel puțin 122 de cazuri. 

Reprezentanții autorităților au transimis: „Cum a ajuns un bărbat decedat să apară ca șofer în 122 de transporturi de lemn

Pe timpul unui control realizat de jandarmi în județul Dâmbovița, aceștia au descoperit că un bărbat decedat figura în aplicația SUMAL 2.0 ca șofer al unor transporturi de materiale lemnoase.

Totul a pornit după ce jandarmii au observat fotografii neclare încărcate în aplicație. Verificările datelor de identificare au scos la iveală faptul că persoana trecută ca șofer era, în realitate, decedată.

Potrivit verificărilor, din mai 2025 și până în prezent, bărbatul figura ca șofer în 122 de transporturi de material lemnos.
În acest caz, a fost întocmit un proces-verbal de sesizare privind două posibile infracțiuni: folosirea unor date false în SUMAL 2.0 și accesarea fără drept a unui sistem informatic”. 

Editor : A.R.

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