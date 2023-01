Cum a ajuns un român să plătească cazări în Singapore și cursuri de dans în Franța, deși n-a ieșit din țară: „Au început cu sume mici”

A călătorit în Singapore și a cumpărat cursuri de dans în Franța, în timp ce nu s-a mișcat nici măcar o secundă din România. Este povestea unui bărbat din Alba care s-a trezit că îi lipsesc 1.700 de lei de pe un card bancar. Mai mult, tranzacțiile erau făcute în diferite monede internaționale. Polițiștii au pornit acum pe urma banilor dispăruți.

Adrian Puiuleț și-a deschis un card de credit la o bancă, pentru zile negre. Nu scosese niciodată cardul din portofel când a fost anunțat că a cheltuit 1.700 de lei.

Adrian Puiuleț: Am primit o sesizare de la o bancă la care aveam cardul de credit, cum că le datorez dobânzi aferente sumelor pe care le-am cheltuit de pe cardul de credit. Eu am știut că nu am cheltuit niciun leu. Țineam cardul doar pentru situații excepționale.

Surprins, bărbatul a început să cerceteze ce s-a întâmplat cu banii. Atunci a aflat că din tranzacții părea că a călătorit în Europa și în alte țări, iar el nu ieșise deloc din țară.

Adrian Puiuleț: Din ce m-am interesat și am văzut în extras am plătit cursuri de dans în Franța sau înscrierea la curs de dans, nu știu dacă am fost sau nu la dans. Apoi comisioane prin aeroporturi și cazare. Am plătit la o companie de streaming în Singapore și apoi m-am cazat în Sydney și Indonezia. M-am cazat, cu ghilimele de rigoare.

Sumele cheltuite variau de la o tranzacție la alta și, uimitor, chiar și moneda.

Adrian Puiuleț: Au început cu sume mici, 2-3 dolari, după aceea mai mari. S-a cheltuit în euro, dolari și dolari australieni. Fiind card de credit și știind că nu am folosit niciun leu, știam că nu am nicio aplicație care să-mi confirme o eventuală cheltuială, pentru că nu a fost cazul. Dacă cheltuiam 5 lei mi-aș fi instalat aplicație să urmăresc dobânzile, să fiu la zi.

Reprezentanții băncii, unde a fost emis cardul de credit, spun că au primit sesizare de la clientul lor și că vor returna banii în contul bărbatului. În paralel vor face și o anchetă. Specialiștii spun că astfel de situații pot fi evitate dacă instalăm o aplicație prin care să fim anunțați când au loc tranzacții.

Florin Pintilie - expert carduri bancare: Ce mai putem să facem este să activăm altertele, fie că sunt de tip SMS sau Push notification din aplicațiile bancare de pe mobil. În orice moment când identificăm tranzacții suspicioase trebuie să mergem către banca sau instituția care a emis cardul respectiv.

Bărbatul a depus o plângere și la Poliția din Alba care va cerceta cum au fost furați banii.

Editor : A.P.