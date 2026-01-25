Live TV

Cum a fost găsit copilul de 11 ani dat dispărut prin RO-Alert în București. Mărturia șoferului STB: „Am făcut totul din omenie"

Data publicării:
autobuz
Copilul dat dispărut sâmbătă seară în Bucureși prin mesaj RO-Alert a fost găsit cu ajutorul unui șofer STB. Foto: Facebook/Primaria Bucuresti

Copilul dat dispărut sâmbătă seară în Bucureși prin mesaj RO-Alert a fost găsit cu ajutorul unui șofer STB. Băiatul s-a urcat în troleibuzul liniei 90 de la Grădina Cișmigiu, chiar din fața Primăriei Capitalei, a povestit bărbatul.

„Am făcut totul din omenie" atunci când l-a recunoscut pe Gheorghe Trifu, băiețelul de 11 ani dat dispărut printr-un mesaj Ro-Alert, a povestit Nicolae Barbu într-o postare pe Facebook a Primăriei București.

Copilul s-a urcat în troleibuzul liniei 90 de la Grădina Cișmigiu, chiar din fața Primăriei Capitalei.

„Având mai mulți călători în mașină, am crezut că e însoțit de cineva. Dar, când am ajuns aproape de Semănătoarea, mi-am dat seama că e, de fapt, singur. L-am abordat, mi-a spus că vrea să ajungă în comuna Pantelimon și că la Arena Națională îl așteaptă mama. Părea speriat, timid. I-am vorbit cu calm, i-am zis că a greșit direcția și să rămână cu mine pe drumul de întoarcere, că trec chiar pe acolo. L-am pus pe scaunul din față, ca să-l văd mai bine și să-l supraveghez. Mă gândeam că, dacă nu îl așteaptă mama, sun la poliție”, a povestit Nicolae Barbu.

Pe drumul de întoarcere, la Piața Rosetti, a primit mesajul Ro-Alert care anunța dispariția minorului, cu toate semnalmentele (vârstă, înălțime, îmbrăcăminte). Șoferul și-a dat seama că este vorba despre micul său pasager, așa că a sunat imediat la 112, se mai arată în postare.

„Era ora 21.00. Poliția a ajuns în câteva minute, la a doua stație, Școala Iancului. Am tras pe dreapta, am rugat restul călătorilor să coboare și am lăsat oamenii legii să intervină. Copilul s-a speriat și mai tare, a refuzat să coboare, dar într-un final, a fost liniștit și preluat cu bine”, mai spune șoferul în vârstă de 47 de ani.

Bărbatul are și el acasă doi copii, o fetiță chiar de vârsta băiețelului pierdut. „Păi el a avut încredere cel mai mult în mine. Când a venit poliția s-a panicat un pic. Dar e bine când totul se termină cu bine”.

Editor : A.P.

