Cum a fost păcălită o femeie din Suceava și a pierdut 50.000 de lei: un apel telefonic, numele BNR și un credit de nevoi personale

înşelăciune prin apeluri telefonice
Poliţiştii din Suceava au deschis un dosar penal pentru înşelăciune după ce o femeie a reclamat că a fost sunată de un bărbat necunoscut care i-a spus că o persoană a obţinut datele ei şi vrea să ia un credit pe numele femeii. Pretinzând că o ajută, bărbatul a instruit-o să ia un credit de nevoi personale de aceeaşi valoare şi să transfere banii într-un presupus cont al Băncii Naţionale, indicat de el. Ulterior, femeia a fost contactată de bancă şi şi-a dat seama că a fost înşelată cu 50.000 de lei.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava a anunţat, duminică, faptul că o femeie din oraşul Vicovu de Sus s-a prezentat la Poliţie, sesizând o fraudă.

Ea a relatat că, vineri, a fost contactată telefonic de un număr de telefon necunoscut, iar apelantul i-a spus că o persoană ar fi obţinut datele sale şi ar fi făcut o procură pe numele său, după care a mers la o unitate bancară unde a făcut în numele femeii un credit de 50.000 de lei.

Totodată, bărbatul necunoscut i-a spus femeii că, pentru a o ajuta, o va pune în legătura cu o persoană de la un departament de securitate de la Banca Naţională a Românei.

„Ulterior victima a fost contactată telefonic de către o altă persoană care s-a prezentat ca fiind de la un presupus departament de securitate al Băncii Naţionale a României, ocazie cu care i-a spus faptul că o va ajuta şi că trebuie să meargă la unitatea bancară unde aceasta deţine un cont bancar şi să facă un credit de nevoi personale în valoare de 50.000 lei, astfel încât suma să nu ajungă la persoana care ar fi obţinut fraudulos datele sale şi ar fi făcut o procură falsă, iar suma împrumutată să o transfere într-un presupus cont al Băncii Naţionale a României”, a arătat IPJ Suceava, potrivit News.ro.

Astfel, femeia a mers la unitatea bancară cu sucursală în municipiul Rădăuţi, unde a solicitat creditul de nevoi personale de 50.000 de lei, bani pe care i-a luat în numerar.

Ulterior, femeia l-a rugat pe tatăl său să o ducă la Suceava cu maşina, dar nu i-a povestit ce s-a întâmplat, întrucât persoana care a contactat-o i-a spus că există o politică de confidenţialitate şi nu are voie să vorbească cu rudele, autorităţile sau cu alte persoane.

Ajunsă la Suceava, femeia a mers la un ATM situat într-un centru comercial, locaţie indicată de apelant, unde a scanat un cod QR transmis, după care a introdus suma 50.000 de lei în ATM, pentru care deţine chitanţe.

Ea a fost contactată telefonic din nou, comunicându-i-se faptul că s-a primit suma de bani, nu mai are nicio datorie la unitatea bancară şi că s-a prevenit astfel şi frauda care era pe cale să se materializeze prin presupusa utilizare a procurii false.

Potrivit IPJ, când a ajuns acasă, femeia a fost contactată de personalul unităţii bancare, fiind verificat creditul făcut şi viramentul ulterior, constatându-se că femeia a fost fraudată. Persoana vătămată a stabilit prejudiciul ca fiind suma de 50.000 de lei.

Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru înşelăciune.

