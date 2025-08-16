Live TV

Video Cum a rămas un șofer în vârstă de 71 de ani fără permis pentru trei luni: manevra greșită filmată și pusă pe net

Data actualizării: Data publicării:
politist de la rutiera in trafic
Foto: Digi24

Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4 a fost depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale, anunţă sâmbătă IPJ Constanţa. Bărbatul a rămas fără permis de conducere 120 de zile.

„La data de 15 august a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră l-au identificat pe conducătorul auto, fiind vorba de un bărbat, de 71 de ani”, informează Compartimentul de Relaţii Publice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, scrie News.ro.

Anunţul vine ca urmare a imaginilor apărute în spaţiul public, în care un şofer conduce pe contrasens pe Autostrada A4 şi este interpelat de un altul, care circula regulamentar.

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional conform O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, fiind dispusă, totodată, măsura suspendării dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Imaginile cu bărbatul circulând pe contrasens au fost postate jo pe Facebook, alături de comentariul: „Întâmplare petrecută în dimineaţa aceasta pe autostrada A4. A ajuns pe contrasens cu maşina şi tot el era revoltat pentru că ceilalţi nu-i permit înaintarea...”.

Conform altui comentariu, incidentul a avut loc pe A4, ieşirea spre Ovidiu.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colosseum
1
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
putin trump summit alaska 55
2
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
ilie bolojan guvern
3
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
fulger furtuna
4
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
5
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua...
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tgrump si zelenski vorbesc la telefon
Volodimir Zelenski merge luni la Washington. Mesajul lui Donald Trump...
termometru care arată temperaturi mari și furtuni cu fulgere
HARTĂ Furtuni și caniculă în România: ANM a emis noi avertizări cod...
Oana Toiu
Prima reacție de la București după summitul din Alaska. Mesajul...
Explozie la o fabrică din Rusia FOTO Captură / X
11 morți și 130 de răniți în Rusia după o explozie la o fabrică din...
Ultimele știri
Inteligența Artificială ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de gât doar ascultând vocea pacienților
Inundații devastatoare în Pakistan: cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore. A fost declarată stare de dezastru
Scumpiri masive în piața imobiliară. Bucureștiul a ajuns pe locul al treilea în țară la prețurile locuințelor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
politist
Băiat de zece ani, prins de poliţişti la volanul unui autoturism, în Afumați. Tatăl copilului era în dreapta
Cele mai frecvente greseli de condus pe care le fac soferii. Foto Getty Images
Greșelile de condus pe care le fac frecvent șoferii români. Titi Aur: „Este obligatorie respectarea a trei tipuri de reguli”
Amenzi pentru parcarea pe trotuar. Foto Getty Images
Ce amendă riscă șoferii români care parchează mașina pe trotuar. Care este sancțiunea minimă
masina de politie
Razie de amploare în Mamaia: 226 de sancțiuni contravenționale aplicate, șapte permise de conducere reținute
barbat lesinat in parcarea unei benzinarii
VIDEO. Doi poliţişti au salvat viaţa unui bărbat căruia i s-a făcut rău în parcarea unei benzinării
Partenerii noștri
Pe Roz
A plecat dintr-un sat din Călărași, azi e 'pe cai mari' în cercuri selecte. Romina Gingașu, petrecere cu fast...
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
China a construit cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume! Cum arată construcția futuristică și...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Povestea emoționantă care a făcut înconjurul lumii. Legătura specială dintre un băiețel și capra sa a topit...
Adevărul
Lupte în desfășurare între unitățile de elită și infanteriștii ruși pe frontul Pokrovsk. Luptătorii Azov au...
Playtech
Elena Udrea, la un pas de moarte, în vacanță! Familia a scăpat ca prin minune, cine i-a salvat
Digi FM
Irinel Columbeanu, criticat după ce Irina i-a plătit datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei...
Digi Sport
Scene extrem de rare! Ce au făcut cei 37.000 de italieni, în momentul în care Vieira l-a scos pe Stanciu
Pro FM
Cum a învățat Nelly Furtado să-și iubească corpul la 46 de ani. Ce spune despre maternitate și despre...
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
„Pâinea îngrașă, dar alte alimente sunt mult mai nocive” - Cercetător UBB, despre obiceiul alimentar care-i...
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 4.400 lei în numai 3 ani. Pensiile contributive, cu doar 900 lei
Digi FM
O femeie din Iași, doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Salma Hayek, dans senzual lângă piscină. Cum arată actrița în costum de baie la 58 de ani: „Tu nu...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...