Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție

Călin Georgescu susține că „Dumnezeu ne ține pe toți” din punct de vedere financiar, în condițiile în care încă este neclar ce surse de finanțare are fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, care încă din acel an și-a suspendat activitatea de profesor universitar la Universitatea din Pitești. 

Călin Georgescu a fost întrebat duminică seară, 15 martie, în cadrul unui interviu la Realitatea Plus, care sunt sursele de finanțare pe care le are în prezent.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a da un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Nu sunt interesat de așa ceva, continui să spun că toate aceste răzbunari ale sistemului fac cinste”, a fost răspunsul lui Călin Georgescu.

Ultima sursă oficială din care putem consulta averea lui Călin Georgescu este declarația depusă în momentul în care s-a înscris în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024, anulate între timp.

Din ceea ce a declarat Georgescu reiese că acesta deține, alături de soție, un teren intravilan cumpărat în 2022 în Brașov, cu o suprafață de 3.903 metri pătrați.

  • Acesta a greșit în momentul în care a completat capitolul „clădiri”, întrucât a introdus aceleași date cu cele introduse la capitolul „terenuri”. 

Din declarația de avere mai reiese că deține un autoturism Toyota Yaris, fabricat în 2022.

Călin Georgescu a subliniat, însă, că deține două depozite la o bancă, cu 100.000, respectiv 164.000 de euro, adică 264.000 de euro în total.

De la capitolul venituri reiese că Georgescu a încasat 72.000 de lei drept salariu anual de la Universitatea din Pitești (care ține de Politehnica București), Facultatea de Științe.

Reiese, practic, că a avut un venit anual, raportat în 2024, de aproximativ 14.000 de euro.

Un răspuns transmis de Politehnica București pentru Digi24.ro, transmis în anul 2025, arăta că Georgescu a avut, între 3 octombrie 2022 și 24 noiembrie 2024, o normă didactică de 16 ore/săptămână.

„Conform fișelor colective de prezență semnate de Directorul de departament, a fost prezent fizic la toate orele și a încasat salariul aferent postului ocupat”, mai arăta Politehnica București, la solicitarea Digi24.ro.

Aceeași instituție arată, însă, că, începând cu 25 noiembrie 2024, contractul de muncă a fost suspendat „la solicitarea domnului Călin Georgescu”.

„Contractul de muncă al acestuia a fost suspendat în etape succesive, în prezent fiind suspendat până la sfârșitul anului universitar 2024-2025”, potrivit sursei citate.

Digi24.ro a cerut și în 2026 informații din partea Politehnicii București, pentru a menționa dacă și în anul universitar 2025-2026 contractul de muncă este suspendat. 

Din CV-ul lui Georgescu reieșea că acesta a fost titular pentru două cursuri, „Factori de Risc, depoluare și refacerea mediului” și „Gestiunea integrată a deșeurilor”.

Aceste cursuri, potrivit datelor oficiale, sunt opționale și apar în anii III, respectiv IV, în semestrul al doilea.

„Acesta a avut mai multe cursuri și seminarii distribuite pe semestrul I și II”, a răspuns Politehnica București, la solicitarea Digi24.ro pentru a furniza clarificări.

În prezent, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară, Călin Georgescu și-a atribuit profesia de „profesor universitar”. 

Presa și procurorii au găsit, însă, și alte surse de venit sau imobile în cazul lui Călin Georgescu.

În dosarul în care Georgescu este trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni, dintre care cea mai gravă fiind cea de tentativă la răsturnarea ordinii constituționale, procurorii au găsit o sursă alternativă de venit pentru fostul candidat la prezidențiale: mercenarul Horațiu Potra.

Potrivit datelor din ancheta Parchetului General, obținute de Digi24, Călin Georgescu s-a întâlnit „în mod repetat, în intervalul mai-noiembrie 2024” cu Horațiu Potra și cu apropiați de-ai săi.

În cadrul acestor întâlniri, arată anchetatorii, Georgescu primea bani cash de la Potra, în jur de 10.000 de dolari/întâlnire.

Tot în 2025, Fanatik a stat de vorbă cu persoana care a cumpărat casa în care au locuit soții Georgescu între 2013 și 2021 în Austria. Acesta susține că a cumpărat locuința cu 600.000 de euro.

Rise Project arăta în anul 2024 că, pe lângă terenul din Brașov, soții Georgescu au mai cumpărat între 2022 și 2024 un teren în Argeș, cu 100.000 de euro, și o vilă în Mogoșoaia, cu 280.000 de euro. 

